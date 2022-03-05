啦啦隊女神是「她」！海放林襄、粿粿　一夜篡位奪冠

球場應援的啦啦隊近年成為綜藝節目生力軍，推出的寫真作品也造成搶購，這些顏值、身材都在水準之上的正妹，誰是你心目中真正的「啦啦隊女神」，《NOWnews今日新聞》近日發起「2022啦啦隊女神」民調活動，10位候選佳麗經過9天廝殺，冠軍在一夜之間篡位出線，競爭相當激烈。
娛樂中心／綜合報導
2022-03-05 11:30:34｜2022-03-05 12:38:54
拿下「2022啦啦隊女神」第三名的是樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，入團剛滿1年的她，還算是新人，但人氣竄升的速度卻很嚇人，不僅IG追蹤數突破100萬，幾乎每則貼文的讚數都是2萬起跳，身高160公分，三圍32E、24、33的她，推出的寫真桌曆、數位、實體寫真書也狂銷，綜藝節目、業配等工作邀約不斷，儼然已經跨界成為「全民女神」。
第二名是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」資深成員短今，神似韓劇《大長今》李英愛得其暱稱的她，擁有173公分身高，34D好身材，受封「極品大隻馬」、「青筋女神」、「中職啦啦隊小巨人」，曾與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王，2018年底發行個人首本寫真書，去年5月推出第二本寫真作品，反應不俗。
抱走「2022啦啦隊女神」頭銜的是人氣王峮峮，從「網路十大正妹」、節目《大學生了沒》發跡的她，2016年加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，2018年跳自家球員陳子豪應援舞一夕爆紅，兩度受邀拍攝日本少年週刊《週刊YOUN JUMP》封面人物，成為台灣史上第一人，去年挑戰綜藝主持，上月發行個人第二本寫真。
事實上，票選活動從第一天開跑，排行榜的名次就經常變動，至昨天傍晚為止，短今一度從第三、四名一口氣超越林襄、峮峮暫居冠軍，沒想到，在投票系統關閉前最後幾小時，亞軍的峮峮又後來居上，以些微票數險勝短今，成為本次民調的最高票，當選「2022啦啦隊女神」，其餘第四至十名依序為粿粿、陳怡叡、巫苡萱、壯壯、孟潔、倪暄、筠熹。（編輯：楊穎軒）
完整民調結果點此