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啦啦隊女神是「她」！海放林襄、粿粿　一夜篡位奪冠

▲峮峮奪下「2022啦啦隊女神」民調冠軍。（圖／波麗佳音台灣）
▲峮峮奪下「2022啦啦隊女神」民調冠軍。（圖／波麗佳音台灣）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-05 11:30:34｜2022-03-05 12:38:54

球場應援的啦啦隊近年成為綜藝節目生力軍，推出的寫真作品也造成搶購，這些顏值、身材都在水準之上的正妹，誰是你心目中真正的「啦啦隊女神」，《NOWnews今日新聞》近日發起「2022啦啦隊女神」民調活動，10位候選佳麗經過9天廝殺，冠軍在一夜之間篡位出線，競爭相當激烈。

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▲「2022啦啦隊女神」民調將結束，快來為你的女神投票。（圖／NOW民調）
▲「2022啦啦隊女神」民調結果出爐。（圖／NOW民調）
拿下「2022啦啦隊女神」第三名的是樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，入團剛滿1年的她，還算是新人，但人氣竄升的速度卻很嚇人，不僅IG追蹤數突破100萬，幾乎每則貼文的讚數都是2萬起跳，身高160公分，三圍32E、24、33的她，推出的寫真桌曆、數位、實體寫真書也狂銷，綜藝節目、業配等工作邀約不斷，儼然已經跨界成為「全民女神」。

▲林襄是炙手可熱的啦啦隊成員。（圖／林襄IG）
▲林襄是炙手可熱的啦啦隊成員。（圖／林襄IG）
▲林襄分享半裸照。（圖／林襄臉書）
▲林襄擁有魔鬼身材。（圖／林襄臉書）
▲林襄分享福利照。（圖／林襄IG）
▲林襄星途備受看好。（圖／林襄IG）
第二名是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」資深成員短今，神似韓劇《大長今》李英愛得其暱稱的她，擁有173公分身高，34D好身材，受封「極品大隻馬」、「青筋女神」、「中職啦啦隊小巨人」，曾與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王，2018年底發行個人首本寫真書，去年5月推出第二本寫真作品，反應不俗。

▲短今辣曬美背。（圖 / 短今IG）
▲短今透露，因與朋友去看棒球比賽，感受到現場震撼力，才興起了報名啦啦隊徵選的念頭。（圖／短今IG）
▲短今泳裝美照。（圖／短今臉書）
▲短今是PS女孩人氣成員。（圖／短今臉書）
▲（圖／短今IG）
▲短今三圍34D、25、35。（圖／短今IG）
抱走「2022啦啦隊女神」頭銜的是人氣王峮峮，從「網路十大正妹」、節目《大學生了沒》發跡的她，2016年加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，2018年跳自家球員陳子豪應援舞一夕爆紅，兩度受邀拍攝日本少年週刊《週刊YOUN JUMP》封面人物，成為台灣史上第一人，去年挑戰綜藝主持，上月發行個人第二本寫真。

▲峮峮魅力迷倒台日球迷。（圖／峮峮IG）
▲峮峮2020年1月、3月兩度登上具有全球影響力、日本刊行最久的青年漫畫雜誌，魅力迷倒台日球迷。（圖／峮峮IG）
▲峮峮清純活潑的形象，深受粉絲喜歡。（圖／波麗佳音提供）
▲峮峮集清純與性感於一身。（圖／波麗佳音提供）
▲峮峮曾挑戰上空寫真。（圖／翻攝PTT）
▲峮峮曾挑戰上空寫真。（圖／翻攝PTT）
事實上，票選活動從第一天開跑，排行榜的名次就經常變動，至昨天傍晚為止，短今一度從第三、四名一口氣超越林襄、峮峮暫居冠軍，沒想到，在投票系統關閉前最後幾小時，亞軍的峮峮又後來居上，以些微票數險勝短今，成為本次民調的最高票，當選「2022啦啦隊女神」，其餘第四至十名依序為粿粿、陳怡叡、巫苡萱、壯壯、孟潔、倪暄、筠熹。（編輯：楊穎軒）

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