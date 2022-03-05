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三星S22新機過熱燙手？感覺像用好幾年 　內行1句話開釋

▲網友開箱6.1吋的三星S22手機後覺得手機過燙，上網詢問是否有相同的情況發生，引發網路熱議。（圖／三星提供）
▲網友開箱6.1吋的三星S22手機後覺得手機過燙，上網詢問是否有相同的情況發生，引發網路熱議。（圖／三星提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-05 14:29:51

三星日前風光開賣最新旗艦手機S22系列，但首波取貨的網友在開箱後覺得「有狀況」，立即上 PTT 詢問「S22手機會過熱？」原Po表示，預購最小支的S22，但不知道是不是下載太多東西，手機會過熱，燙手的感覺甚至讓他以為是已經用好幾年才有的問題，認為之前拿S10新機都不會有這個問題，害怕買到機王，所以趕緊上網詢問。

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此文一出引起不少討論，釣出專業網友回應「你要等手機達到Steady state（穩定狀態）才會準確」，同時有用戶直言，「手機下載App跟回復檔案會過熱是正常」、「用個兩三天後再說，手機前1、2天過熱正常，有些程序要處理。」還加碼抖出iPhone、 Sony 5 III 也是一樣，但使用幾天後就都正常了。

▲三星S22系列買氣驚人，不只超越上一代，氣勢直逼iPhone開賣。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星S22系列首波買氣驚人，不只超越上一代，氣勢直逼iPhone開賣。(圖／記者周淑萍攝)
首波開箱的用戶也表示，購買之前對於S22的溫控不期不待，在做手機資料移轉時覺得有點過熱，但後來正常使用下，溫度表現逐漸趨於正常，甚至測試開雙視窗觀看YouTube及影片半小時左右，也沒一開始的過熱，溫度處在合理範圍。

但還是有網友對於處理器沒有信心，認為「這顆處理器注定是噴火龍二代啦！外加小機身緣故」、「小手機散熱不好，S22又沒VC(熱導板)不是早就知道的事情，13 mini也一樣熱」，還酸一波「免花錢買暖暖包了！《NOWnews今日新聞》同步詢問台灣三星，目前尚未取得回應。

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