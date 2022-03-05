日操10小時最硬教召登場 副營長退伍5年回營熟悉武器
為強化後備戰力，國防部推動14天新制教育召集，日操10小時、連續14天不休息，被譽為「史上最硬教召」今 (5)日上午在桃園市蘆竹區山腳國小報到。本次召員中「最高階」為編制擔任副營長的陳明中少校，這是他退伍5年後首度接受教召，相信只要1到2天就可以重新適應部隊生活。
記者呂炯昌／桃園報導
2022-03-05 14:53:42｜2022-03-05 14:54:30
陳明中表示，他服役20年在海岸巡防署北部地區巡防局，曾歷任中隊長、幕僚及作戰官，是這梯教召員中「最高階」的副營長。這是他退伍5年來第一次接受教育召集，希望這14天重新學習武器操作與知識，雖然他脫離部隊較久，課程內容他認為和之前在部隊訓練大同小異，相信只要1到2天就可以重新適應。
媒體詢問烏克蘭局勢對這次教召的影響？陳明中表示，看到烏克蘭與俄羅斯發生戰爭，總要有人上戰場操作武器，既然他被教召，就要配合國家政策，回來好好訓練。
全民防衛動員署管理處處長俞文鎮少將日前表示，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，調增教育召集訓練天數與戰訓強度，配合訓期調整，增加編制武器射擊次數、彈藥數量及戰鬥教練時數，以強化射擊技能、幹部指揮及作戰應處能力；另考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時(含夜間2小時)，合計訓練136小時。