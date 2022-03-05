看好岡山發展潛力 岡山文化中心園區興建國民運動中心
高雄市長陳其邁今(5)日公布任內第二座新建運動中心「岡山運動中心」，基地座落於岡山文化中心園區內，鄰近大鵬九村市地重劃區、捷運南岡山站等新興住宅商圈且交通便利。預計民國113年完工開放市民使用，屆時周邊住宅商圈聚落成形，預期將成為大岡山地區的熱點。
記者蔡佳宏／高雄報導
2022-03-05 15:27:39｜2022-03-05 15:33:56
市長陳其邁表示，岡山現有人口近10萬人，為北高雄人口最密集的行政區。近期隨著台積電、橋頭科學園區的招商進駐，大量就業機會的帶動下，預期會再有一波新興人口成長。岡山既有的大鵬九村市地重劃區，提供了新興住商發展的腹地，市府也積極推動包括新行政中心改建、社會住宅，以及岡山捷運站等重大公共建設，以滿足未來人口成長的服務需求。而近年運動健身風氣盛行，岡山在地的立委邱志偉以及多位議員也多次向市府表達對於設置運動中心的關心與支持，因此特別請副市長史哲調度籌措市府經費，並在岡山找尋適當地點興建運動中心，以提供市民舒適的室內運動空間。
副市長史哲說明，選擇在岡山文化中心園區內設置運動中心，在空間上可結合既有的文化中心場館，同時提供市民藝文活動與運動休閒多元服務，並共享戶外空間，提升園區的機能與使用率。而園區西側的大鵬九村重劃區正快速發展為新興的住宅聚落，南側距離捷運南岡山站，步行時間不到10分鐘，不僅交通便利，也讓運動中心的服務範圍擴大至岡山橋頭地區。南岡山站前，目前已有秀泰影城、商場，及高醫分院進駐開發，再搭配文化中心園區的機能提升，未來這裡將是大岡山地區的重要服務重鎮。
運發局長侯尊堯表示，岡山運動中心總樓地板面積近5,000平方公尺，室內設計擁有25公尺長8水道溫水游泳池、綜合球場、兒童綜合教室，以及韻律、瑜珈、健身等，滿足全年齡的現代化運動設施。室外則利用園區的戶外空間，結合既有溜冰場，並增設草地滑步車場、足球訓練場、溜冰場及攀岩場等戶外運動設施，中心內外均提供多元專業的運動空間，是岡山運動中心的一大特色。
運動中心建築外觀與既有的文化中心建築群共融，並將空軍軍機和籃籗會竹編兩大岡山在地特色，巧妙呈現在造型上，整體設計採現代工業風，折板展現展翼、飛翔、輕巧、速度感之外型，開窗及編織造型則表現出運動的韻動感，和諧融入且延續在地精神。預計111年4月底完成細部設計、7月動工，113年底完工。對於岡山運動中心有興趣的民眾，運發局也將在岡山文化中心圖書館一樓大廳，提供岡山運動中心建築模型展示及介紹，歡迎民眾前往參觀了解。