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桃園新增3例皆為居隔期確診　觀音國小1004人二採全陰性

▲桃園市政府公布個案20863之公共場所足跡，2月26日18時10分至7-11觀工門市（桃園市觀音區成功路一段525號）。 （圖／桃園市政府提供）
▲桃園市政府公布個案20863之公共場所足跡，2月26日18時10分至7-11觀工門市（桃園市觀音區成功路一段525號）。 （圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-03-05 15:23:08

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布桃園新增3例本土個案（案20863、20910、20911），Ct值介於19.5至29，為居隔期間陰轉陽。衛生局長王文彥表示，今日新增3例仍是由米迪幼兒園群聚事件所衍生，案20863為陪同確診女兒（案20618）住院的媽媽，3月4日有症狀採檢陽性，另外2位為就讀富林國小的姐弟，分別為案20910和案20911皆為居隔期間陰轉陽，近期無社區相關足跡。

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王文彥表示，昨日上午針對觀音國小及附設幼兒園預防性居隔5天的全校師生及該校居隔14天者共計1004人進行2次採檢，皆為陰性，疫情持續穩定。王文彥並說明，市府持續進行社區健康監測，今日上午桃園社區採檢站採檢125人，累計已採檢11萬6,810人，市府仍持續開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，維持社區疫情監測，提供居家檢疫、居家隔離期滿民眾及一般民眾採檢，持續透過社區健康監測找出早期的個案，避免形成黑數或傳播鏈，若民眾與確診者足跡重疊或自覺有必要，均可至社區採檢站採檢，以確保社區安全，詳細資訊可上「桃園COVID-19防疫資訊站」（網址：https://covid-19.tycg.gov.tw）查詢。


新聞處長詹賀舜公布個案20863之公共場所足跡，2月26日18時10分至7-11觀工門市（桃園市觀音區成功路一段525號）。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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