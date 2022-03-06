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素人選手自彈自唱　陶晶瑩聽完怒了：我非常生氣

▲陶晶瑩任歌唱節目《夢想Sing樂園2》評審長，指導音樂後輩認真投入。（圖／17LIVE_提供）
▲陶晶瑩任歌唱節目《夢想Sing樂園2》評審長，指導音樂後輩認真投入。（圖／17LIVE_提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-06 00:00:00｜2022-03-06 00:29:40

17LIVE歌唱比賽圓夢計畫《夢想Sing樂園2》上集節目加入敗部復活選手，日前進入改為14強節目淘汰賽，這集兩種賽道5到8名加復活的遺珠上場比拚，選手壓力更升級，本季評審陣容新迎來歌聲溫暖療癒的金曲台語歌后曹雅雯，遇到選手大膽當面挑戰選唱她的歌《鹹汫》，曹雅雯一展「天使評審」特質評分給燈阿莎力，講評也充滿正向鼓勵還開嗓示範指導。3/7（一）晚間八點，《夢想Sing樂園2》將來到14強淘汰賽刺激的賽末點，評審團迎來之前擔任評審頗受LIVER好評的張芸京來指點選手。

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▲《夢想Sing樂園2》評審長陶晶瑩講評常給選手受用歌唱建議。（圖／17LIVE_提供）
▲《夢想Sing樂園2》評審長陶晶瑩講評常給選手受用歌唱建議。（圖／17LIVE_提供）
金曲台語歌后曹雅雯開心加入《夢想Sing樂園2》評審陣容，覺得近距離看選手比賽滿過癮的，被問是否會是毒舌評審，曹雅雯急喊「我是天使型的！」曹雅雯整場評分按燈果然都不手軟，數度讓毒舌評審代表小樹、卓義峯看到她的給燈和講評笑喊「真的是天使耶！」用心參賽的音樂LIVER嚴先生，選唱台語歌《鹹汫》，即使知道曹雅雯將擔任評審也不退縮換歌，大膽在原唱面前飆歌，陶晶瑩一看他就說：「其實他一出來、唱完再加講話，我怎麼看到青峰的感覺啊，整個就很像小文青啊。」曹雅雯訝異感覺小清新的嚴先生居然選擇挑戰這首歌，「他在中間有一些阿多力補（即興演唱）的部分是我專輯中沒有的，那是一些現在年輕人比較新的唱法，我還滿喜歡這樣的表演。」黃小愛拱金曲歌后示範，曹雅雯也立刻一展歌喉，親自示範指導嚴先生該改進調整的地方及唱腔。

▲金曲台語天后曹雅雯首次入列《夢想Sing樂園2》評審。（圖／17LIVE_提供）
▲金曲台語天后曹雅雯首次入列《夢想Sing樂園2》評審。（圖／17LIVE_提供）
▲17人氣音樂創作LIVER嚴先生，清新風格陶晶瑩喊感覺看到青峰。（17LIVE_提供）
▲17人氣音樂創作LIVER嚴先生，清新風格陶晶瑩喊感覺看到青峰。（17LIVE_提供）
「最美空服員」熱熱徐樂芸沈澱三年再次站上歌唱比賽舞台，選唱《完美落地》坦言有點緊張，熱熱透露之前工作時有服務過陶晶瑩，是他們一家從美國回台的航程，陶晶瑩好奇問：「我們表現的還好嗎？」熱熱說很好很乖巧的客人，黃小愛提醒你不是抱怨誰不斷在踢被子？熱熱笑說李仁哥一直在踢被子，陶晶瑩說：「喔，他故意的啦，他在召喚空姐！」熱熱說大家都不好意思過去，後來真的有學姊去幫他蓋被子，陶晶瑩追問那他有摸學姊的手嗎？熱熱連忙說沒有，盧學叡說大家應該是搶著想去幫他蓋吧？黃小愛說：「應該是說陶子姊睡了，趕快去蓋！」全場笑聲一片。熱熱誠懇的演唱態度讓四位評審齊聲好評也成為本集唯一獲得20個燈高分的選手。

▲選手熱熱徐樂芸誠懇演唱《完美落地》獲評審好評。（圖／17LIVE_提供）
▲選手熱熱徐樂芸誠懇演唱《完美落地》獲評審好評。（圖／17LIVE_提供）
LIVER賽道敗部復活選手小沙，吉他彈唱告五人的《披星戴月的想你》，小沙唱完評審給分，陶晶瑩低頭猶豫遲遲才按了3個燈，陶晶瑩語氣微慍說：「我跟你講小沙，我對你期望很高，可是你唱完我非常生氣耶，我覺得你被這個城市污染了、你被平地人帶壞了，你給我好好唱歌！你太油了，小沙我告訴你，你有所有天賦，但是你真的被這個城市污染了，你去聽紀曉君的《流浪記》，那是一首非常催情、能夠灑狗血的歌，但是她能夠把它唱到這麼高的境界，是因為她完全是誠懇地在表達那種悲哀，你真的要記得我講的話，我希望下次看到你，你至少要稍微用洗潔劑洗一下那個油膩，你太油了～你有很好的底，我剛剛本來想給零分，因為你完全浪費你的天賦，你不相信你原來擁有的東西，上次聽你唱兩句我覺得非常好，我期待了一整天，結果我看到你的表演我傻眼，我覺得觀眾是誠懇的，他們的眼睛是雪亮的，我為什麼對你這樣，是因為我對你期望很高，我希望下次看到你走回你原來的樣子，我覺得你可以，因為你有那樣的共鳴、你有那樣的嗓音、你還會彈吉他，你不要被這個台北市給污染了，全部收起來，期待你下次的表演！」

▲人氣歌唱創作LIVER小沙，音樂天賦讓陶晶瑩寄與厚望。（圖／17LIVE_提供）
▲17人氣歌唱創作LIVER小沙，音樂天賦讓陶晶瑩寄與厚望。（圖／17LIVE_提供）
《夢想Sing樂園2》戰況緊張的14強淘汰賽，3/7晚間八點節目將進行14強中最後一批選手的比賽表演，代表著來到本階段重要的賽末點，登場選手將有17模範生女星楊淨宇、網紅郭郁承、好歌喉田徑選手、超級好人緣女孩等各類好聲音，還有人會再次受到評審長陶晶瑩的震撼教育嗎？節目中14強選手的名次將出爐，並將當場淘汰排名為9-14名的選手，剩下的8名選手則成功晉級下一階段8強淘汰賽，已變身長髮正妹的張芸京將現身刺激萬分的14強淘汰賽最終回擔任評審。（編輯：楊穎軒）

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