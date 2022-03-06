素人選手自彈自唱　陶晶瑩聽完怒了：我非常生氣

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「最美空服員」熱熱徐樂芸沈澱三年再次站上歌唱比賽舞台，選唱《完美落地》坦言有點緊張，熱熱透露之前工作時有服務過陶晶瑩，是他們一家從美國回台的航程，陶晶瑩好奇問：「我們表現的還好嗎？」熱熱說很好很乖巧的客人，黃小愛提醒你不是抱怨誰不斷在踢被子？熱熱笑說李仁哥一直在踢被子，陶晶瑩說：「喔，他故意的啦，他在召喚空姐！」熱熱說大家都不好意思過去，後來真的有學姊去幫他蓋被子，陶晶瑩追問那他有摸學姊的手嗎？熱熱連忙說沒有，盧學叡說大家應該是搶著想去幫他蓋吧？黃小愛說：「應該是說陶子姊睡了，趕快去蓋！」全場笑聲一片。熱熱誠懇的演唱態度讓四位評審齊聲好評也成為本集唯一獲得20個燈高分的選手。
LIVER賽道敗部復活選手小沙，吉他彈唱告五人的《披星戴月的想你》，小沙唱完評審給分，陶晶瑩低頭猶豫遲遲才按了3個燈，陶晶瑩語氣微慍說：「我跟你講小沙，我對你期望很高，可是你唱完我非常生氣耶，我覺得你被這個城市污染了、你被平地人帶壞了，你給我好好唱歌！你太油了，小沙我告訴你，你有所有天賦，但是你真的被這個城市污染了，你去聽紀曉君的《流浪記》，那是一首非常催情、能夠灑狗血的歌，但是她能夠把它唱到這麼高的境界，是因為她完全是誠懇地在表達那種悲哀，你真的要記得我講的話，我希望下次看到你，你至少要稍微用洗潔劑洗一下那個油膩，你太油了～你有很好的底，我剛剛本來想給零分，因為你完全浪費你的天賦，你不相信你原來擁有的東西，上次聽你唱兩句我覺得非常好，我期待了一整天，結果我看到你的表演我傻眼，我覺得觀眾是誠懇的，他們的眼睛是雪亮的，我為什麼對你這樣，是因為我對你期望很高，我希望下次看到你走回你原來的樣子，我覺得你可以，因為你有那樣的共鳴、你有那樣的嗓音、你還會彈吉他，你不要被這個台北市給污染了，全部收起來，期待你下次的表演！」
《夢想Sing樂園2》戰況緊張的14強淘汰賽，3/7晚間八點節目將進行14強中最後一批選手的比賽表演，代表著來到本階段重要的賽末點，登場選手將有17模範生女星楊淨宇、網紅郭郁承、好歌喉田徑選手、超級好人緣女孩等各類好聲音，還有人會再次受到評審長陶晶瑩的震撼教育嗎？節目中14強選手的名次將出爐，並將當場淘汰排名為9-14名的選手，剩下的8名選手則成功晉級下一階段8強淘汰賽，已變身長髮正妹的張芸京將現身刺激萬分的14強淘汰賽最終回擔任評審。（編輯：楊穎軒）