一直被傳已逃離 澤倫斯基幽默駁斥：我愛慢跑但沒逃跑
近日俄羅斯一直有官員或媒體宣稱，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已經逃離基輔，前往鄰近國家避難，而他本人也不厭其煩的一再拍片澄清，說自己雖然喜歡慢跑，但最近實在沒時間從事相關運動。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-05 16:30:18
綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）等外媒報導，俄羅斯國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，澤倫斯基的幕僚無法在基輔和邊境大城利沃夫找到他，相信他已逃往波蘭，對此烏克蘭議員克拉查克（Yevheniia Kravchuk）已經否認，堅稱澤倫斯基確實還在首都基輔。與此同時，澤倫斯基本人再度出面，以影像證明他還在基輔。
澤倫斯基當地時間4日在官方IG上傳1段影片，感嘆每隔幾天就會有假消息說他已經落跑，但正如大家所見，他人就在基輔的辦公室。
澤倫斯基還在影片中刻意轉了一下鏡頭，讓觀眾看見總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）也和他在一起，再次強調：「沒有人會逃到其他地方，我們正在持續努力。」
最後，喜劇演員出身的澤倫斯基也不忘幽默一下，說自己和幕僚雖然都喜歡慢跑沒錯，但現在他們實在沒時間去從事相關的有氧運動，只能埋首工作中，願榮耀歸給烏克蘭。