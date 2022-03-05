美不會出兵？曹興誠批蘇起、洪秀柱惡意無恥

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曹興誠說，以色列對阿拉伯世界的7次戰爭中，只要求英、美提供武器，並沒有請求派兵。這次烏克蘭反抗俄羅斯入侵，也是請外界支援武器，並沒有請求外國派兵馳援；有些事情可以請朋友幫忙，而保家衛國卻一定要自己來做。
曹興誠表示，烏克蘭自總統至70多歲的婦女，都展示了保家衛國的強烈鬥志和勇氣，才贏得了舉世的同情和支持。如果烏克蘭的成年男人只知投降或逃跑，則不會得到許多國外的援助。
曹興誠指出，台灣人不應該要求美國派兵，而應該要求政府提供場地及裝備，訓練成年人達到全民皆兵。台灣能夠做到全民皆兵，能夠展現高昂的自衛意志，美、日自然願意提供武器給台灣，並且可以協助提供訓練。
曹興誠說，台灣有些政客，老是說美國不會派兵，難道就只有陸軍才算兵？海、空軍都不算兵？釋放這種言論，目的就是要打擊台灣人的信心，製造台灣內部的慌亂。
至於曹興誠另外一篇文章提到，俄羅斯總統蒲亭發動戰爭，意圖恢復歷史疆域而改變當今的世界秩序，是絕對的瘋狂。如果蒙古人要恢復極盛時期的統治範圍（包含整個俄羅斯），蒲亭會同意嗎？
曹興誠說，中共意圖以錯誤的歷史（所謂台灣自古即為中國領土），來改變兩岸互不隸屬的現實，較蒲亭更加瘋狂無理。人人詫異的，是台灣一些藍營人士居然還支持中共這種瘋狂想法，台灣人應該警惕，這些瘋子可能帶來的危險。