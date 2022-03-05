蒲亭超狂維安曝！保鑣不能流汗畏寒　車隊配備防空飛彈

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蒲亭對保鑣的外型和體格條件均要求嚴格，身高須介於175至190公分、體重介於75至90公斤，年齡要在35歲以下，還要精通多國語言、熟悉國際政治，能分析犯罪活動和社會動盪等可能威脅，掌握他人心理，體格強健，忍受得了嚴寒，不能在高溫下出汗。
由於保鑣的工作非常耗費精力，蒲亭的保鑣只能做到35歲，但他們從保鑣一職退下來後，往往能獲得其他優渥的職位，如地區官員、克宮高級行政人員等。
在蒲亭到任何地方旅行前，先遣隊會提前幾個月赴當地偵察，檢查公眾可能反應，以及該地區是否會受到惡劣天氣或自然災害的影響，無論他身處何地，都會安裝干擾裝置以防止炸彈被遠程引爆，技術人員並會對該地區的手機和其他設備進行電子監視。
當他出現在公眾場所時，他的保鑣有的是在明處貼身保護，有的則是隱藏在人群中暗地觀察一切，還有狙擊手被布置在周圍的屋頂上；保鑣們隨身配備防彈公事包，以及裝滿「穿甲彈」的俄製SR-1維克多手槍（SR-1 Vektor），前者能在遇襲時充當盾牌保護蒲亭，後者能在100公尺內近身作戰時，殺傷身穿防彈衣的敵人。更為重頭戲的是，蒲亭的護送車隊還包括裝甲車、配備AK-47步槍的人員，以及反坦克榴彈發射器和可攜式防空飛彈。
報導也引述專在外交場合替各國元首及君主烹煮佳餚的國際美食組織「廚師俱樂部」（Club des Chefs des Chefs），創辦人布拉加德（Gilles Bragard）先前曾向英媒透露的內容，蒲亭為了避免食物被下藥、下毒，在克里姆林宮裡都有專屬試吃員，也有醫師和主廚一起檢查每道餐點。