空襲警報聲中烏克蘭官員感謝台灣援助　期待擴大雙邊合作

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庫赫塔（Pavlo Kukhta）在2019至2020年期間擔任經濟部首席副部長，後任代理部長，目前是能源部長顧問，並參與國安事務。2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，他擔任協調基輔（Kyiv）的後勤補給和人道救援的工作。
他還與幾位專家和議員共同成立#UkraineVerified網站，致力向國際媒體傳達戰爭第一線資訊。
庫赫塔4日傍晚在基輔接受中央社記者電話採訪，背景傳來空襲警報聲。他說，基輔被包圍，但情況已較幾天前穩定，人員、貨物流通也較順暢。雖然俄軍因遭遇強力反擊被迫後退，但並未停止對基輔的無差別轟炸。
至於他基於任務需求必須經常造訪的西部大城利維夫（Lviv），則尚未受到戰火直接衝擊，如今是烏克蘭軍隊後勤樞紐。
記者詢問台灣可如何為烏克蘭提供有效援助，庫赫塔說，若是捐款，烏克蘭國家銀行已設立專戶，匯到該專戶的款項將直接充實烏克蘭國家預算，可用於滿足軍隊和民眾的需求。
至於物資，庫赫塔說，醫療用品以及防彈背心、鋼盔等軍民兩用物資都歡迎；此外，烏克蘭「當然很需要武器」，也歡迎台灣與國際社會共同對俄羅斯施壓。
除了戰時援助，庫赫塔說，烏克蘭絕對歡迎台灣參與戰後重建。烏克蘭位處戰略要衝，台灣企業和投資單位可考慮在當地設立物流、生產基地，供應本地和歐洲市場，共創雙贏。
庫赫塔指出，雖然台灣與烏克蘭相隔遙遠，但面臨外部威脅的境遇很相似，許多關心政治的烏克蘭民眾對台灣遭遇的種種挑戰並不陌生。
他提到，俄羅斯入侵烏克蘭後，中共軍機侵擾台灣空域的新聞在烏克蘭引發高度關注，「我們非常擔憂」，因為在烏克蘭的戰事可能是「一場更大規模戰爭的開端」。（編輯：陳正杰）1110305