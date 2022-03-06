山友挺烏克蘭？台三線古道滿山都是藍黃布條 真相曝光了
俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第11天，各國政府及民間紛紛跳出來，以各式方法力挺烏克蘭抵禦外來侵略！近期國內山友登山時竟然發現，在台三線上的「樟之細路古道」，長達270公里路上的樹枝，被綁滿黃色和藍色的布條，顏色竟然跟烏克蘭國旗一模一樣，目睹的登山客驚呼：「台灣的山友，挺烏克蘭也太迅速了吧！」其實細看這藍色和黃色布條，可不是為了挺烏克蘭才綁上，早在2019年客家委員會為了推廣宣傳客庄古道運動，邀請民眾一起走讀這條總長約380公里的國家級長程步道「樟之細路」，進而製作的藍色、黃色顯眼貼心「樟之細路識別布條」，目的主要是指引山友不要迷路，但對應到近期俄烏戰爭時事，讓人大嘆實在太巧了。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-06 10:09:33｜2022-03-06 10:13:06
仔細看一下這布條，藍色上頭寫著「樟之細路」，黃色則是英文「Raknus Salu Trail」，並且有特製的LOGO，雖然早在3年前就已經繫上，但對照如今時事，確實有意外的巧合。客家公共傳播基金會指出，這布條目的原本用來指引登山山友，能走在正確道路上，不過近期卻引發第一次造訪樟之細路的山友驚嘆，誤以為滿山沿途都是挺烏克蘭的布條。
「樟之細路」起於桃園龍潭，終點在台中東勢，是富有自然歷史、人文產業美麗古道在。3年前推廣古道步行運動時，許多山友都會貼心地在樹枝上繫上藍色或是黃色的「樟之細路識別布條」，日復一日，自發性地將登山路線變得更加清楚，希望之後走上古道的山友，能夠看到布條一路安全平安往返，沒想到這個無心插柳的舉動，意外和現今烏克蘭時事相互呼應。
不少得知真相的網友也留言：「希望烏克蘭能和登山識別布條的用意一樣，趕緊迎接平安、恢復和平！」、「祈求台灣山神的力量，能讓烏克蘭快快和平！戰事趕緊停止！」、「天佑烏克蘭」。