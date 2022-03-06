便當只要「這價錢」！網見主菜超羨慕：100元都願意買
自助餐便當因為菜色多樣，價格經濟實惠，成為不少民眾正餐的首選。近日就有一名網友分享到自助餐購買的便當，只見當中滿滿的菜色幾乎覆蓋所有白飯，其中還有一支炸雞腿排，價格曝光後網友也大喊：「100元都願意買！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 10:18:51
這名網友在《Dcard美食板》分享一張照片，只見照片中便當的白飯上被菜色覆蓋到幾乎快要看不見，其中右邊放了兩種青菜以及紅蘿蔔絲炒蛋，左邊除了有肉燥以外，還有一支炸雞腿排，滿滿的食材塞爆整個便當，讓原PO忍不住寫下：「猜猜看便當多少」。
照片一PO出立刻有許多網友紛紛表示：「95」、「80？」、「住在新竹的直覺120」、「75-90」、「台北猜110」、「在哪裡！？我最近真的很需要這樣的便當」、「看起來好好吃」。
原PO也隨即在留言處說出正確金額「65元」，也表示這是在高雄楠梓加工區附近德賢路一間自助餐購買的便當，而網友們得知後也忍不住留言：「100我都願意買」、「我的天！好羨慕！」、「每天騎去楠梓買哈哈哈」、「好便宜，CP值很高」、「北部95或105先哭」、「先不管多少，但是比台北好太多了吧……」。（編輯：陳珮瑜）