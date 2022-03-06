吳婉君搶男人超剽悍！為陳冠霖暴打李燕一巴掌

吳婉君在《一家團圓》飾演任性千金，有「只要我想要的就一定要得到」的偏執愛情觀，為了陳冠霖處處找李燕麻煩，甚至揮巴掌打情敵，蠻橫個性就連她自己都受不了，但她笑說：「演員就是要扮誰像誰，所以從姐妹變情敵在角色上有變化也是很正常的事。但說真的，要吵架要動手一開始真的不容易，因為真的不會想跟對方吵架啊！所以要更費力、更專注在演出，每次吵完我們倆都虛脫了。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-06 11:31:01｜2022-03-06 11:33:37
她還表示對於要拆散陳冠霖和李燕，不擔心被鐵粉罵，很想得開，認為被罵也很合理，畢竟是破壞者。吳婉君甚至認為觀眾們會入戲是件好事，只要不失控來找本人麻煩就好，對於角色有情感，不管喜歡或是討厭都是好事，因為這表示角色成功走進觀眾心裡。吳婉君還開玩笑說：「而且誰規定被罵不能罵回去，我可是刁蠻任性小公主欸。」
這次為了千金角色添置不少行頭，吳婉君表示她在服裝穿搭上的風格大致上是滿固定的，但是為了塑造角色可以很多變，而且最喜歡為角色或是為工作做各種造型變化。直呼這是工作，也是使命，更是興趣。就像這次角色柯曉萱是個漂亮嬌氣的女孩，吳婉君就特別準備多套平常完全不會穿的風格類型，尤其是自己不大喜歡的粉紅色，但劇中這角色就非常適合各種華麗、高調、亮麗的服裝。
這次吳婉君有位帥爸爸翁家明，她笑說：「現實生活中我爸爸可是也跟翁家明一樣帥的。」同時也大讚翁家明這位帥爸爸很有親切感，又有魅力。提到翁家明的魅力，吳婉君表示是在於他的自信與自在，不管在什麼場合他總是老神在在，散發著自信的光芒。吳婉君說這次是第二次跟翁家明是演父女，第一次合作他是個嚴厲的兇爸爸，但這次是個非常寵溺女兒的富爸爸，她直呼非常期待，好想被他溺愛。