房東要求分擔房屋稅金合理？魔鬼藏「這細節」 專家破解
日前有民眾在《爆料公社公開版》投訴，指自己租屋處的房東突然要求分擔地價稅及房屋稅共6670元，原PO說自己沒有做營業使用或設立公司行號，多數網友也都認為這樣非常不合理。 興富金地政士事務所所長楊卓燁代書指出，依照法令規定，房東不能要求房客補貼稅金，不過實務上通常都會有口頭約定，「如果造成房東稅金增加就要漲房租。」台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中也說，確實有因房客申請補助或將租屋處改做營業用途，導致房東租賃行為曝光使持有稅金增加，所以會在契約中增加房客負擔條款，民眾租屋簽約前務必要看清楚條件再簽。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-06 15:00:00
楊卓燁代書指出，雖然依照法規，房東不能要求房客來補貼房屋稅或地價稅等持有稅金，也不能禁止房客遷入戶籍，但多數會口頭約定，如果因為租賃行為造成房東稅金增加，就會調漲房租。有些房東也會在契約上寫清楚這點，不過因為這屬於租賃契約「不得記載事項」，假如房客不認帳，這條契約就不能算數。
楊卓燁代書說，但在實務上，確實有房客因為反悔，把租金拿去報稅，導致房東持有房屋的稅金被提高，造成雙方不愉快，縱使房東一時半刻拿房客沒辦法，但房東只要租約一到，就立刻趕走房客不再續租。另一方面，房東手上還有一個重要武器就是「押金」，有些房東會以屋況損壞等理由扣押金，這時房客只能摸摸鼻子認了，也是難以討到便宜。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，房屋稅、地價稅為持有稅，納稅義務人為房屋所有權人，也就是房東，且相關法規也規定，房東應負擔租賃物的一切稅捐，因此依規房東不能將地價稅、房屋稅轉嫁給房客。
不過回歸實務面，陳定中說，因房客申請補助、或改做營業用途，可能讓房東的租賃行為曝光，使持有稅不適用自用住宅的低稅率，導致持有稅增加，所以部分房東會在契約中，加入增加稅費由房客負擔的條款。「所以民眾租屋時，應審慎檢視契約內容，建議可將租約與官方公佈的契約範本相互對照，以釐清條款是否符合法規。」