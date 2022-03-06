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俄烏衝突提增減損26億元　國泰金前二月淨利仍創歷史次高

▲ 國泰金控（2882）今（2022）年2月份稅後淨利52.3億元，累計稅後淨利223.5億元。（圖／國泰金提供）
▲ 國泰金控（2882）今（2022）年2月份稅後淨利52.3億元，累計稅後淨利223.5億元。（圖／國泰金提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-06 12:26:51｜2022-03-06 12:31:47

國泰金控（2882）今（2022）年2月份稅後淨利52.3億元，累計稅後淨利223.5億元，因應俄烏衝突發展，俄羅斯債券收息風險升高，於2月就持有之俄羅斯債券增提預期信用損失26億元，然在各子公司核心業務動能穩健，投資績效良好帶動下，國泰金控及子公司國泰人壽累計稅後淨利仍創歷史次高，國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高。

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國泰人壽2月稅後淨利30.8億元，累計稅後淨利達168.2億元，因應俄烏衝突事件發展，本月已就持有之俄羅斯債券增提預期信用損失26億元，不過因投資績效良好，2月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為90億元及30億元，為業界第一。

近日國際對俄羅斯制裁逐步升級，2月28日新一輪制裁凍結俄羅斯央行資產，衝擊俄羅斯債信展望，信評機構亦相繼下調其主權評等，有鑑於債券收息風險升高，國泰人壽根據內部風險管理政策及會計公報原則，依Stage III標準於2月認列預期信用損失26億元，占俄羅斯債券部位會計帳面金額13%。

俄羅斯債券投資占國泰人壽總投資資產0.3%，其中99%為美元計價，持有目的以收息為主，會計帳列多為攤銷後成本，故財報受盧布匯率及市價波動影響較低。國泰人壽持有俄羅斯債券自克里米亞事件後大幅下降，並逐步調整僅持有公債，今年以來亦有減持，反映對俄羅斯看法漸趨保守。目前持有俄羅斯債券於俄烏戰事前已布建，先前未預期戰爭風險，如今俄羅斯已涉及重大ESG爭議，國泰人壽秉持責任投資原則，於ESG風險具體改善前，將不再增新部位，中長期並將逐漸減碼。

國泰世華銀行2月稅後淨利19.5億元，累計稅後淨利47.5億元，較去年同期成長10％。今年以來，房貸、企業及小額信貸等放款量均成長，累計淨利息收入較去年同期增加10%，手續費因保險商品銷量表現亮眼，挹注整體淨手收年成長9%；信用卡有效卡數持續維持市場第一的領先地位，統計至2月底為547萬張，較去年同期成長6%。2022年2月底逾放比率為0.08%，備抵呆帳覆蓋率為1950%。

國泰產險2月稅後淨利1.4億元，累計稅後淨利達6.1億元，較去年同期成長42％，核心業務方面，2月個體簽單保費17.0億元，累計個體簽單保費達42.6億元，年成長23%，穩居市場第二。

國泰投信2月稅後淨利1.3億元，累計稅後淨利2.9億元，較去年同期成長23%。2月全球市場因烏俄戰爭陷入震盪，儘管市場波動劇烈，國泰投信產品仍受到投資人青睞逢低買進，基金規模持續成長，其餘各項業務穩定發展，總管理資產規模持續站上1.2兆台幣，穩居市場第一。

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