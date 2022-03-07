才拋結婚震撼彈！胡宇威自爆迷上「這件事」

聊到《王牌辯護人》這部好劇被粉絲不斷好評，聊到他飾演麥大奇律師角色特質，問他私下是個遇到疑惑，或被懷疑誤會時，會是個追根究底的人嗎？還是處事屬於大而化之型？胡宇威說：「如果這個疑惑或懷疑誤會到我，且是影響我甚深的話，我就會追究到底，為自己的權益發聲。反之，評估下來如果沒有那麼嚴重的話，我就會選擇釋懷放下，只要事情別衍生更多打擾就好…。」，一步一腳印踏實的工作態度，具備海綿體質的他，聊到有無喜歡看的相關「律政」致敬作品？胡宇威則對LiTV說：「我不侷限於看什麼片，因為每部作品都有各自吸引人之處，例如你指出大家耳熟能詳堺雅人的『王牌大律師』或基努李維的『魔鬼代言人』等，透過這些作品所想闡述出的點，都是值得我參考與學習的地方！」。
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工作之餘，日前趁著假期，胡宇威也學會了打高爾夫球，而且還迷上了這「小傢伙」的魅力！胡宇威笑著說：「現在只要有空就想下場打或是去練習場練球，我現在已經是迷上的狀態，如果沒有去打會覺得手癢！」。因《全明星運動會》受傷，目前腳傷算恢復差不多的他，仍需持續做好保養，問胡宇威未來有機會還會以「學長」或「受邀」身份，再次加入「全明星」行列發揮運動家精神嗎？胡宇威說：「因為有受過傷，所以可能要評估思考的面向也會比較多，畢竟身體是自己的！但對大家的打氣是絕對不會少的！」，足以見證他與「全明星」團隊的好感情！
凡事要求做到最好的胡宇威，今年演藝事業預計仍以戲劇為主軸，目前小小客串《我和我的鋼四壁》，以及出演《親愛的亞當》、《她和她和她》等劇集外，胡宇威也驚喜加碼表示，未來在時尚部分，將有更多參與空間，期待讓粉絲看到他更多元的表現！（編輯：薛羽彤）