「尚少年」連線！楊子賢拚議員初選 賴品妤親赴彰化力挺
民進黨立委賴品妤今（6）日特別南下彰化，現身彰化市區民權市場，與民進黨彰化縣議員參選人楊子賢同台，雙方一同為青年創業發聲，楊子賢感謝表示，這可以說是「尚少年」的立委挺「尚少年」的議員參選人，彰化一直都有人才，只是缺乏舞台，希望建構舞台讓更多人能夠回鄉打拚；賴品妤則說，能有楊子賢這樣的政治工作者願意為家鄉站出來，真的很讓人佩服，希望大家給他一個服務的機會。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-06 14:17:49
楊子賢與賴品妤今天第一站來到旅庫．彰化，創辦人邱明憲特別準備在地老牌肉圓名店，創新研發的新口味麻辣肉圓。邱明憲說當時他回到彰化創業，與肉圓老店第四代接班人認識，老店透過異業結合，串聯線上訂購，線下取貨渠道，再藉由年輕人的創意，讓傳統老店也可以有不同於以往的全新風味，以新的樣貌再次呈現在饕客們面前。
楊子賢表示，不管是就業還是創業，在彰化一直都有人才，他們缺少的是「舞台」。只是目前的環境並沒有一個完善的協力輔導機制來整合，而「青年在半線，就業一直線」的概念，就是希望縣府今天能為這些有心根留彰化的青年，或是返鄉打拼的朋友們，提供一個完整的就業媒合體系，讓所有人都來使用。
賴品妤說，楊子賢從學生時期就很關心地方的發展，除了籌組地方青年社團一起為彰化發聲，到了台北求學期間頻繁往返彰化為家鄉盡一份心力，很高興新一代的青年們，能有楊子賢這樣的政治工作者，願意為家鄉站出來出力，真的很讓人佩服。
賴品妤也說，很開心今天受楊子賢邀請來到彰化，跟鄉親們吃吃喝喝，感受彰化地方青年的活力與熱情，希望大家這次的地方初選，可以給楊子賢一個為大家服務的機會。