宜蘭壯圍蓮池精舍祈福進香 祈求俄烏戰爭得以平息

宜蘭壯圍蓮池精舍與台南新營太子宮結緣已久。蓮池精舍為了年中遷移新道場，今日出動陣頭及神轎前往新營太子宮祈福進香，同時迎請金吒大太子、木吒二太子、哪吒三太子等三尊太子回駕，受到太子宮盛情接待，並一起祈求風調雨順國泰民安，世界祥和，戰爭得以平息。

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近年來，蓮池精舍因為神威顯赫，香火鼎盛，已決定年中遷移新道場。蓮池精舍林淑芬老師表示，經過精舍師尊指示，遷移之前，需要到新營太子宮迎請中壇元帥回到新道場供奉。為此，過年前曾到新營太子宮請示中壇元帥，再度確認有 金吒大太子、木吒二太子、哪吒三太子等三尊太子回駕蓮池精舍安座。

▲宜蘭壯圍蓮池精舍赴南部祈福進香，隨行出動陣頭及神轎，受到太子盛情接待。（圖／精舍提供）

林淑芬說，由於請示中壇元帥前，已是接近農曆過年前夕，實在排不開時間可以前往恭迎太子聖駕，所以訂於農曆二月初三及初四兩日前往進香。此事經宜蘭壯圍同安廟元帥會會長得知，為表隆重，特別建議出動陣頭及神轎，熱熱鬧鬧的迎接三太子回道場安座。此行，藝人王中皇也前來參加，太子宮主委許清標親自接待，一起祈求風調雨順國泰民安。

林淑芬表示，最近俄羅斯與烏克蘭開戰受到舉世矚目，希望藉由這次進香，向各地諸神聖佛祈求世界祥和，戰爭得以平息，讓老百姓能夠遠離戰及災難，獲得幸福平安。

宜蘭蓮池精舍每天都會有三個時段，舉行網路線上共修，