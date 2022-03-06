招募多語系人才！中信金首創東南亞語言諮詢

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中國信託積極拓展海外版圖，首創多語系人才交流專區，提供英文、泰文、印尼文等語系諮詢，給予不同國籍、對國際職涯有熱情的學生建議，許多僑生湧入，排隊人潮絡繹不絕；亦有多位主管解說重點職缺內容，包含法金儲備客戶關係經理（Relationship Manager, RM）、新興企業RM、法金客戶關係助理（Assistant Relationship Manager, ARM）、個金風險規劃人員、微型企業徵信人員、理財專員、商品精算人員等職務，歡迎有志者踴躍加入。現場貼心備有印尼、馬來西亞、泰國、日本、菲律賓、美國的特色零食，象徵中國信託金控對海外市場的重視以及對國際化人才需求。
另外，業界口碑最佳的「中信金控MA計畫」亦為熱門諮詢項目，主打業界最快兩年兩次升遷機制，今年共開設10個組別，其中子公司中信銀行轄下的科技MA結合數位金融、數據科技、資訊暨資安等業務範圍，輪調於科技全領域單位，兩年培訓期間能快速掌握金融創新與科技轉型趨勢，逐步提升管理視野並驅動創新的金融服務。此外，本次聯合招募之國際金融業務菁英，是業界唯一為期三年的國際金融業務人才儲備計畫，三年完訓並通過考核，將快速提升為客戶經理。