高雄+1　屏東旅遊團傳播鏈進入次波傳染

高雄市今（6）日再新增1例確診案例，還是屏東旅遊團傳播鏈衍伸出的感染，高雄市長陳其邁說，是昨日確診個案曾在3月1日到老新台菜用餐，負責桌邊的服務人員確診，目前高雄和台南都已經進入次波傳染，高雄要做的就是切斷傳播鏈，所以進行大範圍的匡列採檢，目前尚無檢出其他陽性個案。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-03-06 15:08:33
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，今日個案20939是老新台菜的桌邊服務人員，是名10多歲的女性，無症狀，被匡列採檢後確診，從旅遊團傳染鏈來看，這群從屏東東港出發的某宮廟旅遊團有30多人，目前車上已有4人確診，CT值沒有顯著差異，是第一波傳染，昨日確診者到老新台菜用餐再造成20939感染，以及台南的案20973、20974都已經進入第二波傳染。
高雄市政府也公布案20939的公共場所足跡史，包括在3月2、3日上午到晚間曾在工作地老新台菜十全店上班，3月3日曾到鳳山區的老牌周燒肉飯及苓雅區的老四川巴蜀麻辣燙中山店，3月3、4號的深夜到凌晨曾到苓雅區的咕嚕叫吐司建國店用餐。
陳其邁表示，高雄個案20939的CT值是32.08，處於剛發病階段，病毒量低、感染力低，風險也較低，但為求慎重，還是匡列了492人進行篩檢，這起旅行團傳染鏈是高雄先發現，因為高雄有持續在進行社區監測，這些都是屏東某宮廟的信眾，應有共同感染源，要確定基因定序，快的話明天定序就有初步結果，目前的階段找到感染源還是最重要。
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