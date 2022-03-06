屏東宮廟旅遊團傳染鏈擴大　台南今+2

屏東宮廟旅遊團傳染鏈擴大，台南市今（6）日新增2名COVID19本土案例，分別為鹽水區60多歲女性案20973及70多歲男性案20974，都是屬於旅遊團傳染鏈的次波傳染，台南市長黃偉哲說明，兩名新增案例為昨日南市公布之案20912親友，因案20912於3月4日確診，兩人被匡列為居家隔離者，安排採檢後陽性確診。
記者鄭婷襄／台南報導
2022-03-06 15:59:51
衛生局長許以霖進一步說明，案20973為無症狀個案，已接種3劑疫苗，CT值11.71；案20974已接種2劑疫苗，CT值14.29，3月5日出現咳嗽症狀，個案家經營雜貨店，除了涉及之相關足跡已完成清消，前日及昨日已發放居家快篩給當地民眾，並於今日下午1點至4點，於鹽水區大莊天月宮開設社區篩檢站，針對社區約200多位居民進行小型篩檢。
黃偉哲強調，市府將進一步瞭解案20912、20973、20974的接觸史，同時密切注意與個案同遊覽車之親友身體情況，盼阻斷任何可能的傳播鏈；許以霖則說，目前篩檢人數約為100人，結果皆為陰性，他也再次強調，請與個案20912、20973、20974足跡重疊或相關者，以及三明里大莊社區民眾，持身分證及健保卡前往篩檢站篩檢，或是聯繫南市衛生局，由衛生局協助安排篩檢。
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