懷舊線上遊戲霸主是誰？「這款」玩不膩：想去網咖搶位了
在智慧型手機尚未普及的年代，想玩線上遊戲只能靠電腦，與三五好友角色扮演、組團破關解任務，是許多人的共同回憶。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「懷舊線上遊戲」話題的網路聲量表現，高居第一位的就是大家共同回憶《天堂》，其次是《楓之谷》、《魔獸世界》，可見很多骨灰級遊戲迷過往那古情懷啊！
記者張勵德/綜合報導
2022-03-07 07:00:00
1990至2008年間有個多經點的線上遊戲，調查發現，《天堂》系列高居懷舊線上遊戲第一位，有網友提問「天堂系列好玩在哪？」立刻引發許多玩家的回憶與討論，「打到寶物的快感，其他遊戲根本比不上」、「城戰超好玩的」，也有人認為《天堂》能歷久不衰的原因還是在情懷，彷彿回到去網咖搶位置、插硬幣卡登入伺服器的青春熱血回憶當中。
同樣是以可愛風格呈現的《楓之谷》與《仙境傳說》，分別名列聲量排行第二及第五位，《楓之谷》更被玩家大力盛讚「美術非常用心」、「支線任務也很有趣」等等好評，讓網友表示玩得很過癮也不會玩膩。《仙境傳說》則是因為辨識度極高的音樂，而引發許多共鳴，直言「二十幾年過去了，那音樂響起來，還是能秒認」，甚至還有人說「現在還存在手機裡當鈴聲」。
而談到懷舊線上遊戲，也少不了《跑跑卡丁車》，名列這次調查第四位，就有網友好奇：「為何當時能紅遍台灣，幾乎人人都有玩過？」馬上引來粉絲回應「看起來很簡單，但操作起來真的需要技術」、「即便玩得爛、不會操控，跟大家一起比賽的娛樂感還是很棒」。可以發現其入門門檻低、操作感十足的特性，是許多玩家們選擇它的主因之一。
另外像是《魔獸世界》這種練等類型的遊戲，也是許多人心中的經典作品，後來更是被改編成電影，讓老玩家們紛紛直呼好感動，彷彿親臨「艾澤拉斯（魔獸世界虛構大陸）」一樣。而排在第六位的《世紀帝國》，則是以歷史各大文明作為背景，吸引了眾多玩家，至今也是令玩家們回味無窮的懷舊遊戲之一。
雖然現在線上手遊推陳出新，遊戲隨手都能玩，不過早年那份等待電腦連線、終於可以暢玩遊戲的期待感，仍是一個珍貴且難忘的經歷。