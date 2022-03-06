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歡迎年輕人入民進黨　蔡英文期許改變台灣社會

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文表示，民進黨是不怕給予年輕人機會的政黨。（圖／民進黨提供）
▲兼任民進黨主席的總統蔡英文表示，民進黨是不怕給予年輕人機會的政黨。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-06 18:13:44

民進黨「2022國務青旗艦營」今（6）日進入第二天課程，除了邀請行政院長蘇貞昌、文化總會副秘書長李厚慶，以及青壯世代立法委員何志偉、黃世杰、莊競程前來分享，期勉學員培育多元專業，共同用行動改變地方外，結業式由兼任黨主席的總統蔡英文向青年學員勉勵，並歡迎學員對地方治理有更深入的認識。

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蘇貞昌以「勇敢的年輕人：代代相傳的民主火炬」開場，接著拿起招牌撞球桿，從防疫、婚姻平權、財政紀律、班班有冷氣到四大公投，一一闡述「有政府會做事」的中央執政成績，並答覆學員關注的母語傳承、國家防衛、淨零碳排等議題。蘇貞昌也期許年輕世代，不只要有想法，更要有「會做事」的實力，才能一起為台灣努力。

李厚慶以「文化美學再進步，創意如何改變我們的執政治理」為主題，細數2016年以來改造文化總會、改變國慶美學與活動、企劃各類地方生活節，以及近期合辦馬祖國際藝術島的經驗。李強調，在文化的跨界創新中，最重要是結合台灣在地文化，讓台灣人民看見，也讓世界看見台灣。

下午的「地方經營面面觀」課程，則邀請何志偉、黃世杰、莊競程一起向學員傳授選區經營、選民服務的訣竅。最後在結業式中，由八組學員輪流就「青年世代心目中優秀縣市首長的三個條件」及「年底地方選舉青年世代認為最重要的三個政策議題」兩個情境模擬題目，向蔡英文進行簡報。

蔡英文表示，自己很高興看到年輕的世代，能夠聚焦在公共政策的議題上面，這跟學運世代是很不一樣的，學運世代尋求的是體制的改變，但現在已經轉化為民主的時代，年輕朋友關注的是公共議題跟公共事務，這是一個很好的發展。

蔡英文說，最近這段時間，為了因應國內外局勢的變化，執政團隊其實非常忙碌，包括這週就有兩組來自的美國訪團，他們先後來到台灣。也因為國安外交工作相當重要，民進黨做為執政黨，更要持續舉辦營隊，訓練更多的年輕人才，一起來治理國家。

蔡英文表示，剛剛聽到學員談到幾位在地方治理上特別有卓越表現的地方首長，不論是基隆的林右昌、桃園的鄭文燦、新竹的林智堅或是台中的林佳龍等，相信大家都對他們耳熟能詳，他們都是相對年輕的時候，就被徵召去選舉，而且他們的選舉都有個共同的特色，就是他們願意在地方打基礎，所以剛剛很多人提出來的幾個特質裡面談到跟地方連結，確實是候選人，尤其是年輕人深根地方跟地方連結的重要因素。
 
蔡英文說，民進黨的這幾個首長，其實都做得很好，因為他們從年輕世代就參與這樣的營隊，跟著黨務發展，甚至擔任行政團隊的幕僚，所以他們對地方跟政策的感覺，都有很好的掌握，所以他們的治理成績，都獲得人民的肯定。

蔡英文說，民進黨是不怕給予年輕人機會的政黨，也相信只要循序漸進，年輕世代的政治工作者，一定會有更好的創意跟活力，並從實務中累積珍貴的經驗，這就是要進行改革重要的基礎。

蔡英文說，自己歡迎大家加入民進黨，透過扎實的訓練，一定可以獲得重要的實務經驗，也為台灣社會做出改變。期待大家可以帶著想法和熱情，保持對地方治理的關注，更要貼近地方的社會脈動。也許今年底或是不久後，大家就能夠為地方民主的發展帶來貢獻。

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