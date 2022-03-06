歡迎年輕人入民進黨　蔡英文期許改變台灣社會

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李厚慶以「文化美學再進步，創意如何改變我們的執政治理」為主題，細數2016年以來改造文化總會、改變國慶美學與活動、企劃各類地方生活節，以及近期合辦馬祖國際藝術島的經驗。李強調，在文化的跨界創新中，最重要是結合台灣在地文化，讓台灣人民看見，也讓世界看見台灣。
下午的「地方經營面面觀」課程，則邀請何志偉、黃世杰、莊競程一起向學員傳授選區經營、選民服務的訣竅。最後在結業式中，由八組學員輪流就「青年世代心目中優秀縣市首長的三個條件」及「年底地方選舉青年世代認為最重要的三個政策議題」兩個情境模擬題目，向蔡英文進行簡報。
蔡英文表示，自己很高興看到年輕的世代，能夠聚焦在公共政策的議題上面，這跟學運世代是很不一樣的，學運世代尋求的是體制的改變，但現在已經轉化為民主的時代，年輕朋友關注的是公共議題跟公共事務，這是一個很好的發展。
蔡英文說，最近這段時間，為了因應國內外局勢的變化，執政團隊其實非常忙碌，包括這週就有兩組來自的美國訪團，他們先後來到台灣。也因為國安外交工作相當重要，民進黨做為執政黨，更要持續舉辦營隊，訓練更多的年輕人才，一起來治理國家。
蔡英文表示，剛剛聽到學員談到幾位在地方治理上特別有卓越表現的地方首長，不論是基隆的林右昌、桃園的鄭文燦、新竹的林智堅或是台中的林佳龍等，相信大家都對他們耳熟能詳，他們都是相對年輕的時候，就被徵召去選舉，而且他們的選舉都有個共同的特色，就是他們願意在地方打基礎，所以剛剛很多人提出來的幾個特質裡面談到跟地方連結，確實是候選人，尤其是年輕人深根地方跟地方連結的重要因素。
蔡英文說，民進黨的這幾個首長，其實都做得很好，因為他們從年輕世代就參與這樣的營隊，跟著黨務發展，甚至擔任行政團隊的幕僚，所以他們對地方跟政策的感覺，都有很好的掌握，所以他們的治理成績，都獲得人民的肯定。
蔡英文說，民進黨是不怕給予年輕人機會的政黨，也相信只要循序漸進，年輕世代的政治工作者，一定會有更好的創意跟活力，並從實務中累積珍貴的經驗，這就是要進行改革重要的基礎。
蔡英文說，自己歡迎大家加入民進黨，透過扎實的訓練，一定可以獲得重要的實務經驗，也為台灣社會做出改變。期待大家可以帶著想法和熱情，保持對地方治理的關注，更要貼近地方的社會脈動。也許今年底或是不久後，大家就能夠為地方民主的發展帶來貢獻。