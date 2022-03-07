全台濕冷急凍！北台灣防大雨 週二清晨中部以北最低10度
變天了！中央氣象局表示，原本預期週日（3/6）入夜之後報到的鋒面及大陸冷氣團，實際南下時間稍稍晚了一些，預估要到週日午夜之後才會逐漸南下，中部以北、東北部地區天氣明顯轉涼，且全台由北往南一路開始降雨。預估週一（3/7）一整天鋒面通過，全台各地除了南部平地雨勢較小，其他地區都會相當濕冷，基隆北海岸、北部地區不排除有局部較大雨勢發生機會。至於氣溫方面，預期這波冷氣團將持續影響到週三（3/9）白天，週二（3/8）清晨影響最明顯，中部以北地區最低溫僅攝氏12到13度，沿海空曠地區可能更低一些，不排除出現攝氏10度左右低溫，請民眾要做好防寒準備。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-07 00:03:00
氣象局預報員張承傳指出，週日深夜到週一這段期間鋒面逐漸通過，全台各地都會陸續轉為有雨的天氣，且氣溫會持續下降。比較明顯的降雨會落在中部以北及東北部地區，全台整天都明顯濕冷。不過週一入夜以後，偏乾燥的冷空氣南下，雨勢會迅速趨緩並轉為乾冷的天氣型態，配合輻射冷卻效應影響，這波冷氣團影響最明顯的時間落在週二清晨，屆時中部以北地區低溫預估僅攝氏12到13度，沿海空曠地區只有攝氏10度左右；而高屏及東部地區低溫約攝氏14到15度。
張承傳說，週二白天開始除了基隆北海岸及東半部地區偶有零星短暫雨以外，其他地區都恢復多雲到晴，白天高溫快速回升到攝氏20到24度，不過早晚還是很冷，日夜溫差相當大。這波冷氣團預計將持續影響到週三清晨，直到週三白天開始才會逐漸減弱。至於下半週天氣回穩，各地大多都是多雲到晴的好天氣，僅東半部偶有零星短暫雨，西半部日夜溫差約攝氏10度左右，民眾早出晚歸要注意保暖。