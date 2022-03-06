「短褲穿搭」已無人喜愛？她認流行已退：街上看不到

穿搭流行每年都會吹起新的浪潮，許多崇尚美或對時尚極為敏感的人，便會隨著風潮更換行頭，就有名網友在網上發表自己的觀察，認為這幾年寬褲與長裙的流行程度似乎更甚短褲，連以前常穿短褲的自己都幾乎不再拿出，認為短褲穿搭已退流行，使得眾多人紛紛表達自己的看法，部分同意此說法，部分則認為短褲並非流行，而是必需品。
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 19:46:42
原PO於PTT上發文，認為近幾年似乎比較流行寬褲和長裙，據她觀察，現今路上穿著短褲的行人較過去少了許多，在大街上幾乎看不到短褲穿搭。她也拿自己為例，過去她無論春、夏、秋、冬，四季都毫無阻礙的天天穿著短褲，可近日已少有此行為，認為穿短褲出門很不自在，腿部也涼颼颼的，故她疑問「短褲是不是真的退流行了啊？」
部分網友認為原PO說的相當有理，認為一方面褲子種類的選擇變多，穿搭創意更豐富，此外短褲需將腿部完整露出，擔心會有人多加議論，也不想多花時間防曬「寬褲比較好遮醜啊」、「年歲漸長越來越怕冷都穿長褲」、「真的超久沒穿耶」、「夏天很多，感覺現在大多都是裙子加靴子」、「台北夏天也很少看到穿短褲的」、「短褲夏天還要防曬，後來覺得那種涼爽材質的寬褲穿起來最舒服也不用防曬了（我好懶」、「因為老了、胖了、不敢露，天氣還冷不想露」。
有人則認為短褲是必需品，現在少有人穿只是因為目前季節不對「年輕少女還是很敢穿啊」、「夏天還是穿短褲，短褲是必需品，跟流行無關」、「永遠不會退流行 夏天還沒到而已」、「有同事春夏秋冬都穿短褲上班」。 （編輯：李惠婷）