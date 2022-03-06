「春天孩子面」天氣變化快！氣象局一張圖搞懂一週天氣
3月之後台灣氣候進入春季，俗語有云「春天孩子面，兩日一變臉」，就是形容春季天氣變化相當快速。中央氣象局「報天氣」臉書專頁週日（3/6）分享未來一週天氣變化資訊，特別用「乍暖還寒」四個字來形容。預估鋒面加上大陸冷氣團將從週一開始一路影響到週三（3/7~3/9），剛開始全台各地水氣多濕冷，週二轉乾但風強偏冷，週三開始到週日各地放晴，晝暖夜稍涼，特別提醒民眾，要留意未來一週天氣快速變化，注意溫差並隨時調整衣著以免著涼。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-06 19:13:14｜2022-03-06 19:15:10
氣象局指出，這波冷氣團預計從週日晚間開始一路降溫，週一全台各地濕冷，週一晚間到週二清晨最凍，中部以北低溫僅剩攝氏12到13度。週二（3/8）水氣減少快速轉為乾冷的天氣，桃園以北及宜蘭仍有零星降雨，新竹以南及花東地區為多雲到晴，不過冷空氣會一直持續影響到週三（3/9）清晨。
週三白天之後天氣回暖放晴，僅東半部地區偶有零星降雨，西半部地區高溫可達攝氏25度左右。週四到下週日（3/10～3/13）各地多雲到晴，白天稍暖、夜晚稍涼，日夜溫差可達攝氏10度左右，早出晚歸務必要做好保暖準備。另外西半部地區及金門、馬祖，容易有局部濃霧影響，請民眾要留意。