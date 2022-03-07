鄭明典提醒雷達回波移入！雨勢來去匆匆 轉乾冷時間曝光
今（7）日上午大家出門都能感受到明顯濕涼的天氣，受到鋒面通過影響，清晨起台南、高雄以北、東北部地區都陸續出現降雨，其中基隆北海岸雨勢較為明顯，截至上午9時30分，新北瑞芳八分寮累積雨量已有37毫米。中央氣象局局長鄭明典今日上午也在臉書貼文提醒，從雷達回波圖看來，雲雨帶回波已經進入陸地，「上班天路上請小心」。不過好消息是這波水氣來得快去得也快，氣象局預估，今日中午過後中南部地區就會慢慢轉為多雲的天氣，北台灣下半天到入夜之後雨勢也會趨緩，僅剩北部山區及基隆北海岸還有降雨，濕冷的感受會稍微好一些。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-07 10:13:22｜2022-03-07 10:38:20
氣象局預報員陳伊秀指出，雖然鋒面通過下半天開始雨勢趨緩，但後方的大陸冷氣團緊接南下，今日整天是一個降溫的過程，各地越晚越冷。由於這波冷空氣偏乾燥，大致上會是比較乾冷型態，但相對來說就會受到輻射冷卻效應影響，預期今天深夜到週二（3.8）清晨是這波冷空氣影響最明顯的時候，中部以北及東北部地區最低溫僅攝氏11到12度，沿海空曠地區可能會有攝氏10度左右低溫，南部及東部地區低溫約攝氏14到15度，提醒民眾要特別注意保暖禦寒。
陳伊秀說，週二白天起台灣附近轉為東北風或偏北風，除了迎風面的基隆北海岸及東半部地區仍有零星短暫雨以外，其他地區都恢復多雲到晴，白天高溫都可回升到攝氏20到24度，但早晚氣溫仍低，低溫僅攝氏14到16度，預期這波冷氣團到了週三（3/9）白天之後就會減弱，屆時各地氣溫會逐步回升，西半部地區高溫可達攝氏25到26度，留意日夜溫差大。
下半週全台各地大多維持多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區偶有零星短暫雨，但雨勢也不大，西半部地區高溫可達攝氏27到30度，需要留意日夜溫差可達攝氏10度左右，東部地區高溫約攝氏24度。氣象局提醒，近期天氣變化相當快速，請民眾務必要留意天氣轉變。