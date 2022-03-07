香港全民強檢擬加「有限度禁足」　研議每戶只派1人採買

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陳凡進一步解釋道，海外亦有類似經驗，容許1個家庭有1人可以外出購買需要物資，港府也會確保市民生活必需品的供應充足，在制定全民檢測計劃時，也會為獨居長者提供支援，市民如何看病、若是全家皆染疫而無法外出採買等情況，港府也都會考慮進去。
眼看香港疫情不樂觀，人正在北京出席兩會的全國政協委員、香港食物及衞生局前局長高永文表示，如果香港稍後推行全民檢測，發現的個案數目一定是天文數字，隔離設施和醫療系統不足以應付，無助於遏止疫情，現階段應該集中研究如何實施全港禁足，將傳播和感染病毒的機會盡量減低，時間由9日至14日都可以接受。
高永文並指出，港府要明訂哪些人可以獲豁免外出，包括維持香港抗疫的工作人員等，但須加入持續檢測呈陰性等條件，他已向政協提交有關全面禁足的提案，直言除非果斷實行禁足令，力求將確診數目在短時間內壓低，否則依靠目前的社交距離措施和全民檢測，難以令疫情在2個月內受控，若依香港大學先前的推算，有可能到下月，香港就有近一半人口都已被感染，屆時死亡人數持續攀升，也不是市民可以接受的。
針對北京協助香港抗疫一事，中國國務院副總理韓正6日向港澳的全國政協委員說，對港府在防疫工作上提出的請求，中央政府是「照單全收、有求必應」，但也強調港府要承擔防疫主體責任。
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