制裁太重受不了！俄羅斯第二大銀行擬撤出歐洲市場

俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家紛紛祭出制裁，更將俄羅斯央行及多家大型銀行遭逐出SWIFT，最大國有銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank ）在上週決定退出歐洲市場後，有消息傳出，第二大銀行VTB銀行也因為制裁重創營運，正準備關閉其歐洲業務。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-03-07 12:11:40
根據英國《金融時報》報導，VTB在倫敦有一家投資銀行業務，在德國有一家消費金融銀行，擁有16萬名客戶，但在其資產被西方國家凍結之後，已經無法在俄羅斯境外開展業務，準備撤出歐洲市場。
報導指出，這是繼俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行上週決定退出歐洲市場之後，VTB成為第二家撤出歐洲的俄羅斯銀行。聯邦儲蓄銀行以及VTB兩家金融機構佔俄羅斯銀行市場的一半以上。
VTB Europe為大多數德國消費金融客戶提供服務，持有超過40億歐元的存款，這些客戶被銀行高利率所吸引。一名參與撤出計畫的人士表示，目前正在盡一切努力，設法將錢歸還給客戶。
報導指出，德國第二大銀行德國商業銀行的客戶曾嘗試轉帳至VTB Europe，卻被告知「由於收款銀行的國家情況，訂單未能處理」，對此德國商業銀行拒絕評論。
VTB在倫敦曾僱員500多名員工，現在已減至120名員工。另外，VTB目前在德國法蘭克福有230名員工，奧地利及瑞士各有員工30名及60名。