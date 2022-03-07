23年前演八點檔女主角！賈永婕超剉：每天被罵好玩

「防疫女神」賈永婕演藝圈經歷豐富，不但當過記者、主持人，竟然還主演過八點檔擔綱女主角！她20多年前和焦恩俊搭檔，演出華視的《吉祥如意年年來》，其中片段被焦的粉絲上傳在大陸影音平台，她看到當年稚嫩模樣笑到不行，自爆當時演技很菜，「每天都被導演罵好玩的」！





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▲賈永婕保養得宜，凍齡外貌和當年變化不大。（圖／翻攝賈永婕FB）

賈永婕身材高挑，平日在眾多影星中就高人一等，產後更從174公分暴增到177公分，《吉祥如意》裡她站在文英阿姨、郁方旁邊，彷彿是個巨人，她跟焦恩俊拜堂的劇情，穿起鳳冠霞帔，比男主角還要高，她自嘲「好高大的新娘子，啊哇哈哈哈，戴那個鳳冠應該有200公分啊！」、「我快要比監牢高了啦，獄卒都比我矮，我可以直接劫獄吧」！





這部戲事隔23年，賈永婕笑說失憶症很嚴重，從來沒看過這些影片，也都忘了劇情內容，當年演戲經驗很少，連三機運鏡都不知道，卻要詮釋女主角，製作單位非常有勇氣，「每天都被導演罵好玩的！每天都很痛苦，很後悔為什麼要自不量力來演戲，很認真揣摩溫柔婉約的女子，還是無法了解怎麼演，我明明就適合郁方的三八姐姐角色！」





▲賈永婕（左）和焦恩俊拜堂成親，身形比男主角高大。（圖／翻攝賈永婕FB）

▲賈永婕笑說當年臉上膠原蛋白豐沛，跟女兒安安長相相似。（圖／翻攝賈永婕FB）

不過，當時稚嫩的她，臉上膠原蛋白豐沛，加上每天都有宵夜吃，臉型圓潤澎皮非常討喜，賈永婕說當年的自己跟女兒安安長得很像，很多幕看起來都像是安安來客串。粉絲則很懷念當初這部戲，「真的好大隻，要演小鳥依人是有難度的」、「真是美魔女，一點都沒變老」、「古裝扮相很好看啊！」



