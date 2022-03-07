穩定供電需要「電力神隊友」 立春儲能4.2MW今動工

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鄭文燦表示，能源轉型必須兼顧綠能及穩定。前幾天的大跳電，更是說明了穩定電網的重要。為求兼顧工商發展及環境永續，桃園市政府推動綠能產業不遺餘力，單單2020年再生能源躉購電量即達6億7千餘萬度，高居全台各縣市之冠！而除鼓勵綠能發電之外，有鑑於再生能源之受天候影響甚大，要發揮再生能源最大效益，需透過儲能設備之電池儲、放電功能，來維持系統的穩定性，提高電力備援。因此桃園市政府積極推廣儲能系統建置。108年起更領先全國推動「儲能補助」，鼓勵用電戶投資建置儲能設備，最高可補助500萬元。希望所有業者都一同加入桃園市「電力神隊友」行列。
今天舉行動土開工的「銧昊儲能-立春儲能4.2M」案場所參與之調頻輔助服務系統（AFC）為電力交易平台中，難度較高且需要快速反應之儲能項目。當台電電網需要支援時，儲能系統必須在1至10秒內快速反應調頻，以維持電網頻率穩定，避免停電危機，此將極大考驗儲能設備的效能。力暘能源集團「銧昊儲能-立春儲能4.2MW」案場預計今年7月即可完工加入神隊友行列，可即時響應市府「電力神隊友」政策，共同為桃園綠電發展盡心力。
「力暘能源」董事長黃志文指出，力暘能源今年開創「造億萬噸光芒」計畫，去年年底併網佳冬99MW之外，上週更同時動工裝置容量合計395MW之枋寮、七股案場，預計在2025年前地面型太陽能案場將可完成併網750MW之目標。
預計今年7月併聯運轉的「立春儲能4.2M」儲能案場，將結合擁有豐富的太陽能案場營運經驗的「力暘能源」、具備專業儲能技術的「銧昊儲能」及擁有豐富儲能建置經驗更身兼「POWIN」儲能系統台灣總代理之「立達儲能」，在桃園市政府及市府綠能專案推動辦公室的鼎力支持下，共同打造五強聯手的儲能指標型案場，共創台灣未來實現能源轉型的目標。