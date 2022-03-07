花4千元訂做LV蛋糕下場悲劇！網譏「專業」：醜到沒侵權
翻糖蛋糕沒做好，下場就變翻車蛋糕！有網友發文爆料，為了慶祝婆婆60大壽，夫妻兩人決定訂一個「浮誇系」LV名牌蛋糕，由於是交期三天的急件，還多加10%費用、花了超過4000元，沒想到LV蛋糕變成網友口中的LP蛋糕，粗糙到端不上檯面，還有人故意模仿Louis Vuitton法務口吻嘲諷：「沒事，這沒有侵權的疑慮。」
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-07 15:57:38｜2022-03-07 16:06:09
孝心變傷心，有網友在「爆料公社」分享悲慘經驗，為了慶祝婆婆的60大壽，打算訂做一個浮誇蛋糕，用名牌LV的經典Logo做蛋糕底，上面放皇冠，討婆婆歡心。由於是周二下訂、周五取貨的急件，還多付了10%費用，和賣家溝通完的當下，立刻付清4千多元的蛋糕費用。
原Po提到，有事先提供參考圖片，不需要賣家自由發想設計，「完全沒有任何模糊空間，只要做出一模一樣即可，蛋糕上面是賣家自己曾經做過的商品，玫瑰花搭配皇冠。」原以為對賣家來說沒什麼難度，對方也一口答應沒問題，沒想到事後收到成果照讓人傻眼。
原Po表示，成品實拍照和參考照片相差甚遠，賣家推託是拍攝濾鏡的關係，一切皆按指定需求製作，絲毫不認為製作上有任何問題。原PO說：「這樣品質的蛋糕，我們不敢帶去慶生，但是我們還是跟賣家面交，把蛋糕拿回家。」沒想到看到「本尊」後更是原地爆氣，怒批賣家還拍比較好看的角度，蛋糕實體簡直讓人不忍直視。
「回家細看只有絕望」，不僅外層翻糖沒做好、接縫處有破洞、蛋糕體凹凹凸凸，連LOGO部份的金粉也沾得四處都是。雖然原PO並未透露店家名稱，也很好心的將店名浮水印塗掉再PO網，不過這款高仿LV蛋糕仍引發網路熱議，還有人故意模仿LV法務口吻嘲諷：「沒事！這沒有侵權的疑慮」，其他人也反串：「賣家專業，做太像可能會違反商標法」。也有人覺得蛋糕沒拿出來是對的，「婆婆知道這種蛋糕4000元應該會唸爆」。