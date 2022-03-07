抱憾退出初選　張銘祐：不忍與陳永福競爭

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至於有人質疑張銘祐參選的正當性，張銘祐澄清，非常感謝陳永福議員，在自己參選立委期間的協助，所以對於這次的議員初選，「主張現任優先，新人初選」，希望能與陳永福議員分進合擊，拓展民進黨的席次。
張銘祐強調，正因為當時沒有約定不能選議員，反而是有明確目標，盼在民進黨的艱困選區，拓展新店的第二席民進黨議員，經過初選過，民進黨一定可以產生最強的兩席提名，在大選力拼泛藍的候選人。
張銘祐指出，按民進黨中執會的決議，新店選區採「一男一女」的提名方式，必然不是與女性參選人黃琳競爭「新人」席次，而是只能與陳永福競爭剩下的「一男」席次；如果制度要保送黃琳，並要他去對抗大力給予我支持的陳永福議員，那無論自己勝算多少，早已經不符最基本的道義。
張銘祐提到，對黃琳擬參選人的新黨背景進行檢視，不是為了抹紅、抹黑，而是希望民進黨能回歸價值，讓民眾有機會檢視，至少能有初選競爭的機會，讓新店產生最強的第二席提名；坦言，很遺憾被有心人士導向派系衝突，地盤之爭，希望民進黨能推出讓大家可以問心無愧的候選人。
張銘祐說，為對得起在2020年投給他的7萬3755位支持者，從來沒有懈怠，也時刻懷著感謝的心，在基層耕耘，跟支持者互動，如今未能獲得黨中央的支持，辜負了支持者的期待，深感抱歉；此外，獲得林佳龍大力推薦，在宣布退選後，他也向林佳龍表達謝意，及正國會黨公職與台灣正青的支持。