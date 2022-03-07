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抱憾退出初選　張銘祐：不忍與陳永福競爭

▲爭取民進黨提名的張銘祐，今（7）日在卓冠廷、山田摩衣的陪同下，鞠躬向支持者致歉，宣布退出黨內的初選。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.07）
▲爭取民進黨提名的張銘祐，今（7）日在卓冠廷、山田摩衣的陪同下，鞠躬向支持者致歉，宣布退出黨內的初選。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.07）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-07 15:06:44

民進黨在3月3日召開的中執會上，拍板定案直轄市議員各區的提名席次，新北市議員第九選區確定設立性別保障，唯一女性參選人黃琳可望獲得保送；對此，爭取提名的張銘祐今（7）日向支持者致歉，宣布退出黨內的初選。

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張銘祐表示，身為黨員必須尊重黨中央最後的決定，但並不認為用制度去保送一個背景爭議的候選人，「是否尊重了我們民進黨的支持者？」並回憶2019年受民進黨的徵召，參選新北市新店、大文山區的艱困立委，當時內心就設定若落敗，也會留下來深耕，希望替民進黨贏回原有的第二席議員

至於有人質疑張銘祐參選的正當性，張銘祐澄清，非常感謝陳永福議員，在自己參選立委期間的協助，所以對於這次的議員初選，「主張現任優先，新人初選」，希望能與陳永福議員分進合擊，拓展民進黨的席次。 

張銘祐強調，正因為當時沒有約定不能選議員，反而是有明確目標，盼在民進黨的艱困選區，拓展新店的第二席民進黨議員，經過初選過，民進黨一定可以產生最強的兩席提名，在大選力拼泛藍的候選人。

張銘祐指出，按民進黨中執會的決議，新店選區採「一男一女」的提名方式，必然不是與女性參選人黃琳競爭「新人」席次，而是只能與陳永福競爭剩下的「一男」席次；如果制度要保送黃琳，並要他去對抗大力給予我支持的陳永福議員，那無論自己勝算多少，早已經不符最基本的道義。

張銘祐提到，對黃琳擬參選人的新黨背景進行檢視，不是為了抹紅、抹黑，而是希望民進黨能回歸價值，讓民眾有機會檢視，至少能有初選競爭的機會，讓新店產生最強的第二席提名；坦言，很遺憾被有心人士導向派系衝突，地盤之爭，希望民進黨能推出讓大家可以問心無愧的候選人。

張銘祐說，為對得起在2020年投給他的7萬3755位支持者，從來沒有懈怠，也時刻懷著感謝的心，在基層耕耘，跟支持者互動，如今未能獲得黨中央的支持，辜負了支持者的期待，深感抱歉；此外，獲得林佳龍大力推薦，在宣布退選後，他也向林佳龍表達謝意，及正國會黨公職與台灣正青的支持。
 

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