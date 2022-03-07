柯文哲首個聯合競辦在新北 侯友宜：想為新北做事都歡迎
身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今（7）日在新北市新莊區成立全台首個聯合競辦，遭外界解讀是劍指2024總統大位的起手式；對此，新北市長侯友宜強調，想要來了解、為新北市做事，都非常的歡迎。
記者陳志仁／新北報導
2022-03-07 16:24:21
侯友宜指出，非常歡迎想來新北市走走、關心新北市的發展，新北市這幾年不斷蓬勃大進展，想要來了解、為新北市做事，都非常的歡迎，尤其雙北大家都一起在努力當中；因此，看到新北市成長，若有人願意參與新北市的努力的建設，及讓新北市更好，他都很開心。
至於民眾黨新莊區的議員參選人陳世軒，父親是國民黨的現任議員陳明義，是否會瓜分藍營的票源、影響戴湘儀？侯友宜說，只要想為新北市做事，願意付出的，尤其年輕的朋友，他都非常鼓勵也非常樂見；尤其新莊這幾年已發展成五股夏綠地、塭仔圳整個市地重劃也完成，期待未來的發展還要更多人投入。
針對民進黨新北市議員何博文放棄連任，並回應「如果黨需要的話，會做好準備、義無反顧」的看法？侯友宜認為，每個人自己有一些想法跟規劃，都要給予尊重，只要願意為國家、為新北市的市民，都樂觀其成，不管你在任何的角色、位置上，大家都好好努力為新北市，為我們國家努力做事。