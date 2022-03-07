潘若迪夫妻結婚10年行房頻率低 「性愛暗號」全靠胡椒罐
56歲的「有氧天王」潘若迪近日在節目《震震有詞》上，透露寵妻好「性」福小撇步，資深媒體人簡立喆、兩性作家H、律師簡大為也各自分享其案例，潘若迪表示平時與老婆房事頻率大相徑庭，為了更確認彼此的心意，所以就發明了一套「性愛暗號」，背後工具竟與胡椒罐有關。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-07 21:30:00
潘若迪與老婆相差15歲、結婚10年，幾乎也可算是「老夫少妻」，隨著小孩出生後，行房頻率降低，讓他稍有怨言：「有時候跟老婆要都不給。」為了維持夫妻關係，他會想辦法製造情趣：「知道老婆愛泡澡，我會在特定假日精心佈置浴室，事先在地上鋪滿玫瑰花、用肥皂在大鏡子上寫字，只要浴室充滿熱氣就會讓字體浮現，藉此討好老婆。」
潘若迪坦言夫妻房事頻率有點不同調，於是2人發展出一套「性愛暗號」，原來是家中有一對造型胡椒罐，只要任何一方有需求就會把罐子的頭碰在一起，暗示對方自己有需求。
不過再甜蜜恩愛的夫妻，也會因為家務小事吵到不可開交，甚至離婚二字都爆出口，潘若迪表示之前老婆生日，因碰到疫情期間所以不能外出，老婆就精心打扮，準備在家與好友視訊慶生，沒想到正在廚房炸豬油的他，卻惹得老婆氣呼呼大叫：「我穿得這麼漂亮你在那邊炸豬油，搞得我身上都是味道！」老婆甚至氣到將炸好的豬油倒進垃圾桶、流理臺，一度因為「豬油」吵到要離婚。
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