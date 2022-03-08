女星47歲長相跟出道時「一樣」 慘遭男友《背叛愛情》
47歲韓星于熙珍從童星開始演戲，出道已經30年，演戲過程曾遇過3年空窗期，讓她無法適應；最近于熙珍推出新戲，與好友權珍英聚會，權珍英讚嘆于熙珍的美貌跟年輕時相差無幾，一點都看不出歲月的痕跡。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-08 08:30:00
《背叛愛情》是于熙珍的成名代表作，劇中，于熙珍飾演娛樂記者，因為母親沈秀情（韓惠淑 飾）是資深藝人，看不慣母親被編劇雅梨瑩欺負，故意在娛樂版上抹黑編劇。計畫與男主角宙王步入禮堂的她，應是開心喜悅，但未婚夫與她距離越來越遠，而她抹黑的那位編劇雅梨瑩正策畫一場讓她愛情世界天崩地裂的劇本。
于熙珍小學出道，演戲至今已30年，她透露因從小出道的關係，現在看到童星的演出，有時候會為他們感到心疼，不知道他們是真的喜歡表演還是被迫。于熙珍出道以來作品不間斷，在20歲至30歲的階段曾經讓她痛苦，只要一休息就沒事做，現在年紀大了，反而能接受這種短暫的休息，覺得舒適又自在。
在《背叛愛情》中，于熙珍的母親因無法接受編劇的安排與她大吵；劇中的于熙珍寫娛樂新聞修理編劇，但現實中，她也有接過不滿意的作品，她認為如果所有人都只拍到自己想拍的作品，那會活不下去，演員就是接受別人評論的職業，所以她想演久一點、一直工作不要休息，就怕被觀眾忘記。《背叛愛情》平日晚間8至10點在緯來戲劇台播出。