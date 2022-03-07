COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

新竹「滷肉飯飆80」物價頂天？市民曝現況：台北人也嚇到

▲新竹市擁有科學園區，成為全台平均收入最高的地區。（圖／NOWnews資料照片）
▲新竹市擁有科學園區，成為全台平均收入最高的地區。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-03-07 16:15:04

近年來物價不斷上漲，讓外食族的錢包跟著大失血。日前就有網友到新竹市區用餐，卻驚覺「新竹的物價」相當可怕，貼文立刻釣出不少在地市民認同「台北朋友來新竹都被物價嚇到」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT論壇上分享近況「在新竹市區的某間串烤店用餐，結果金牌一杯90就算了，兩串甜不辣60、炸熱狗大支60元、小支30元，白玉草莓抹茶冰240元，想問一下，新竹市區現在的物價是頂天了嗎？比台北更貴？」

▲有網友在PTT詢問大家「滷肉飯配菜王者是誰？」結果全場狂點名「懷舊媽媽味」，直呼「還用問嗎？」（圖／Shutterstock）
▲有網友分享經歷，自己曾在新竹市區吃過要價80元路邊攤滷肉飯。（示意圖／Shutterstock）
貼文曝光後立刻有不少在地市民回應「新竹物價真的高，台北朋友來新竹都被物價嚇到」、「全台薪水最高，當然反應在物價」「竹北物價真的全台第一」、「新竹只推我大美食麥當勞」、「你沒看過路邊滷肉飯賣80...野雞車小籠包沒寫價錢還不給問，最後賣90，新竹真的很扯」、「在竹北生活一陣子就習慣了，上禮拜去101地下街吃飯被嚇到， 就是竹北一般生活價格還比較好吃料又多」。

▲一些曾在竹北生活過的市民，分享日常生活經驗。（圖／翻攝PTT）
▲一些曾在竹北生活過的市民，分享日常生活經驗。（圖／翻攝PTT）
根據2月17日行政院主計總處公布「2020年各縣市企業平均僱用薪資水準」數據顯示，科學園區所在地的新竹市以97.2萬元奪冠，台北市86.3萬位居第二，新竹縣85.8萬元則居第3名。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為台灣目前是否缺電？

您認為台灣目前是否缺電？

繼續作答
即時
推薦閱讀