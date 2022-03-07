新竹「滷肉飯飆80」物價頂天？市民曝現況：台北人也嚇到
近年來物價不斷上漲，讓外食族的錢包跟著大失血。日前就有網友到新竹市區用餐，卻驚覺「新竹的物價」相當可怕，貼文立刻釣出不少在地市民認同「台北朋友來新竹都被物價嚇到」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 16:15:04
原PO在PTT論壇上分享近況「在新竹市區的某間串烤店用餐，結果金牌一杯90就算了，兩串甜不辣60、炸熱狗大支60元、小支30元，白玉草莓抹茶冰240元，想問一下，新竹市區現在的物價是頂天了嗎？比台北更貴？」
貼文曝光後立刻有不少在地市民回應「新竹物價真的高，台北朋友來新竹都被物價嚇到」、「全台薪水最高，當然反應在物價」「竹北物價真的全台第一」、「新竹只推我大美食麥當勞」、「你沒看過路邊滷肉飯賣80...野雞車小籠包沒寫價錢還不給問，最後賣90，新竹真的很扯」、「在竹北生活一陣子就習慣了，上禮拜去101地下街吃飯被嚇到， 就是竹北一般生活價格還比較好吃料又多」。
根據2月17日行政院主計總處公布「2020年各縣市企業平均僱用薪資水準」數據顯示，科學園區所在地的新竹市以97.2萬元奪冠，台北市86.3萬位居第二，新竹縣85.8萬元則居第3名。（編輯：潘毅）