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烏克蘭核電廠遭俄軍攻佔　馬斯克籲歐洲應重啟休眠廠站

▲SpaceX、執行長馬斯克（Elon Musk）認為在當今能源危機下，歐洲應該重啟休眠的核電廠站。圖為SpaceX執行長馬斯克。（圖／美聯社／達志影像）
▲SpaceX、執行長馬斯克（Elon Musk）認為在當今能源危機下，歐洲應該重啟休眠的核電廠站。圖為SpaceX執行長馬斯克。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-07 16:11:29

俄羅斯宣布向烏克蘭出兵以來，全球天然氣、石油價格因為制裁莫斯科而飆高，接著俄羅斯部隊佔領並進駐全歐最大核電廠札波羅（Zaporizhzhia）熱核電廠，切斷其對外的聯繫。美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）對此則表示，因應這些能源危機，歐洲應該要重啟休眠的核能發電廠。

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國際原能總會證實，俄羅斯軍隊意欲攻下歐最大核電廠札波羅熱核電廠，儘管烏克蘭民眾站成一道道人肉路障，試圖防止俄軍佔領，但最後卻沒有成功守下。消息傳出後，向來支持核能的馬斯克也透過推特表示，歐洲應該要重啟休眠的核電廠，同時增加現有核電廠的發電量。

▲數百名烏克蘭人2日聚集在紮波羅熱核電廠附近，希望能用自己的力量延緩、阻止俄國軍隊接近該核電廠。（圖／翻攝自美國國家民主基金會推特）
▲數百名烏克蘭人2日聚集在紮波羅熱核電廠附近，希望能用自己的力量延緩、阻止俄國軍隊接近該核電廠。（圖／翻攝自美國國家民主基金會推特）
馬斯克提到，這個決定相當「顯而易見」，對於國家與國際安全更至關重要。對於許多人擔心的輻射風險，馬斯克就曾公開表示自己多年前就在日本福島事故發生後不久，食用當地的食物，並稱其實核能輻射風險比大多數人認為的還要低很多，

此外，相較於燃燒烴類等化石原料以取得能源，馬斯克表示「核能對於減緩全球暖化議題更有益得多了」；去年他出席「The B Word」論壇時也提到，對於核電廠安全問題，他是真的相信可以打造「極度安全」(extremely safe)的核能發電廠，並強調自己所說的是「核分裂」（fission）而非「核融合」（fussion）。
 

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