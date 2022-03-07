LINE改名就可低調退群？結果下場更尷尬：「為何封鎖我」
近日網路瘋傳一招LINE「低調退群法」，宣稱只要在夜深人靜、趁眾人熟睡，先將LINE顯示名稱改為「unknow」，並刪掉大頭貼再退出群組，這樣退群後只會顯示：「unknow已退出群組」，若是在人數眾多的大群組，就很難被想起到底是誰退出，達到偷偷退群的效果。不過這樣做真的有用嗎？《NOWnews今日新聞》實測給你看，其實魔鬼都藏在細節裡。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-07 16:19:54｜2022-03-07 16:37:49
LINE用久了被加入一大堆群組，想退出又怕尷尬失禮，網路熱傳「LINE低調退群」教學，宣稱退出前先把名稱改為「unkown」或「不明」，這樣退出時只會留下這行字：「unknow已退出群組」，等退群後再改回原名就好。不過《NOWnews今日新聞》實際測試，如果對方已事先儲存另設你的LINE顯示名稱，那麼不管本人怎麼改，在對方的聊天室裡，還是會顯示成原先另存的名稱，改名退群這招根本沒用。
即使對方沒有另設你的LINE名稱，在改名為「unkown」並退出群組，第一時間確實會顯示「unknow已退出群組」，但只要你一改回原先的LINE名稱，退出的群組也會跟著連動顯示，所以想低調退群沒那麼容易。
除非為了退群可以忍受三天三夜匿名，讓群組其他訊息洗掉你的退群資訊，否則一退出就改回原名，其實是多此一舉。此外，在記者實測的過程中，由於刻意更改顯示名稱為「unkown」，反而引起其他人關注：「為何封鎖我」、「欸你按到封鎖嗎」、「我這邊看你變unknow」，想低調退出結果下場更尷尬。