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LINE改名就可低調退群？結果下場更尷尬：「為何封鎖我」

▲網路瘋傳改名退出LINE群組，退群後再改回來，可低調退群不被發現。《NOWnews今日新聞》實測，退群訊息會連動更新顯示名稱，這招其實沒用。（圖／記者周淑萍攝）
▲網路瘋傳改名退出LINE群組，退群後再改回來，可低調退群不被發現。《NOWnews今日新聞》實測，退群訊息會連動更新顯示名稱，這招其實沒用。（圖／記者周淑萍攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-07 16:19:54｜2022-03-07 16:37:49

近日網路瘋傳一招LINE「低調退群法」，宣稱只要在夜深人靜、趁眾人熟睡，先將LINE顯示名稱改為「unknow」，並刪掉大頭貼再退出群組，這樣退群後只會顯示：「unknow已退出群組」，若是在人數眾多的大群組，就很難被想起到底是誰退出，達到偷偷退群的效果。不過這樣做真的有用嗎？《NOWnews今日新聞》實測給你看，其實魔鬼都藏在細節裡。

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LINE用久了被加入一大堆群組，想退出又怕尷尬失禮，網路熱傳「LINE低調退群」教學，宣稱退出前先把名稱改為「unkown」或「不明」，這樣退出時只會留下這行字：「unknow已退出群組」，等退群後再改回原名就好。不過《NOWnews今日新聞》實際測試，如果對方已事先儲存另設你的LINE顯示名稱，那麼不管本人怎麼改，在對方的聊天室裡，還是會顯示成原先另存的名稱，改名退群這招根本沒用。

▲即使將LINE帳號改為「unknow」再退出群組，如果對方曾另設你的LINE顯示名稱，改名退群這招根本沒用。（圖／記者黃韻文攝）
▲就算將LINE帳號改為「unknow」再退群，如果對方曾另設你的LINE名稱，仍會顯示為對方儲存的名字，改名退群這招根本沒用。（圖／記者黃韻文攝）
即使對方沒有另設你的LINE名稱，在改名為「unkown」並退出群組，第一時間確實會顯示「unknow已退出群組」，但只要你一改回原先的LINE名稱，退出的群組也會跟著連動顯示，所以想低調退群沒那麼容易。

除非為了退群可以忍受三天三夜匿名，讓群組其他訊息洗掉你的退群資訊，否則一退出就改回原名，其實是多此一舉。此外，在記者實測的過程中，由於刻意更改顯示名稱為「unkown」，反而引起其他人關注：「為何封鎖我」、「欸你按到封鎖嗎」、「我這邊看你變unknow」，想低調退出結果下場更尷尬。

▲《NOWnews今日新聞》實測，改名退群當下會顯示「unknow已退出群組」，但只要一改回原先名稱，即使已退出的群組也會連動更新，等於改名無效。（圖／記者黃韻文攝）
▲《NOWnews今日新聞》實測，改名退群當下會顯示「unknow已退出群組」，但只要一改回原先名稱，連已退出的群組也會跟著連動更新，等於改名無效。（圖／記者黃韻文攝）

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