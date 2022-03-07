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全台每戶人口數創歷史新低！平均剩2.59人　2大因素害的

▲根據內政部統計月報資料顯示，今年1月平均每戶人口數量僅剩下2.59人，再度創下歷史新低紀錄。（圖／NOWnews資料照片）
▲根據內政部統計月報資料顯示，今年1月平均每戶人口數量僅剩下2.59人，再度創下歷史新低紀錄。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-07 16:25:06

根據內政部統計月報資料顯示，今年1月平均每戶人口數量僅剩下2.59人，再度創下歷史新低紀錄！深究原因，根據人口普查資料顯示，2020年2357萬的戶籍人口中，有高達65.7萬人是居住海外，占比達到2.8%，這些人口部分可能因為疫情兩年沒回國而導致戶籍被遷出，因此人口數據呈現外流與每戶人口數持續下滑。另一方面，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，家庭型態因都會化而改變，傳統大家庭模式逐漸演變成為夫妻跟小孩的家庭模式，甚至單人戶的數量也與日俱增，也是導致加護人口數持續減少的原因。

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根據人口普查資料顯示，戶籍在國內但人在海外，每百人中就有2.8人。台北市官方也指出，光是疫情兩年沒回來的人口就樣高達4萬人，這些戶籍人口被遷出，導致人口減少，也使得台北市今年的人口數有可能跌破250萬人。

人口減少、分戶與單身戶增加，也都會導致每戶的人口下滑。根據統計資料顯示，1991年台灣平均每戶有3.94人，2009年跌破3人關卡，剩下每戶2.96人，2021年平均還守住每戶2.6人，今年1月則正式跌破2.6人，平均每戶剩下2.59人創下歷史新低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，家庭型態因都會化而改變，傳統大家庭模式逐漸演變成為夫妻跟小孩的家庭模式，甚至單人戶的數量也與日俱增，根據10年一次的人口普查趨勢顯示，過去三次調查，每10年父母與未婚子女型態的核心家戶，比例都減少5%，但單人家戶和20年前相比卻增加5.5%，若趨勢不變，未來10年單人家戶的比例，可能與超越父母與未婚子女的家戶比例，兩者出現黃金交叉。

根據內政部統計月報資料顯示，六都之中每戶人口最少的是台北市的2.39人，高雄市的2.43人，新北市2.47人，台南市2.62人，桃園市2.63人，台中市的2.76人，顯示都會化越高的區域，平均每戶的人口數量越少。

曾敬德表是，平均每戶的人口數量減少，也會帶來居住型態的改變，包括坪數越來越小，但希望可以過得更有品質，另外，捷運網絡等完善，也會把人口由都會區向外擴散。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐也說，過去中南部家長傳宗接代、不可分家的觀念根深蒂固，但隨著時代演進，非要生兒子或一定要結婚的壓力逐漸減少，也不再強求家族成員都要住一起，於是中南部的家庭型態，從早年的大家庭轉變為小家庭，因此家戶人口數降幅較大，南北差異逐漸拉近，這也促使建商推案坪數越來越小，以符合社會變遷的趨勢。

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