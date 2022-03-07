柯文哲嗆綠搶藍票　林鶴明揭蔣萬安最大隱憂

台北市長柯文哲今（7）日接受國民黨台北市議員鍾沛君所主持的網路節目專訪，其稱沒有見到日前訪台的美國前國務卿蓬佩奧是因為「出價出不過民進黨」等發言，再度引發論戰。民進黨副秘書長林鶴明下午對此表示，柯文哲上節目又批評民進黨，而國民黨也喜歡幫柯文哲抬轎，這都是國民黨立委蔣萬安要參選台北市長的隱憂，林更預估，下次台北市長選舉民調，蔣萬安一定會再與台北市副市長黃珊珊拉近。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-07 16:40:24
林鶴明說，柯文哲今天又上節目批評民進黨了，因為他知道只要這樣才可以搶到藍營的票。藍營的政治人物也很喜歡幫柯文哲抬轎，好像怕柯文哲不夠藍一樣，「這就是我之前說蔣萬安的民調大有問題的原因所在」。
林鶴明分析，台北市議會這幾年在柯文哲的經營下，國民黨內早就有許多「柯友友」，今天就證明了這樣的觀察並沒有錯。國民黨市議員沒一個想檢討柯文哲八年執政的優缺點，卻紛紛在幫柯文哲抬轎選總統，這就是蔣萬安和國民黨的最大隱憂。
林鶴明表示，國民黨市議員主持網路節目，第一集邀請的不是蔣萬安，卻是柯文哲，然後柯文哲還在節目上說媒體是一言堂，都是綠的，是在講什麼平行時空？
林鶴明接著說，難道坐在你面前訪問你的國民黨議員是綠的？柯文哲上媒體節目專訪的數量幾乎是台灣政治人物第一名，柯文哲怎麼好意思說媒體都是一言堂？這種扭曲言論，就跟普丁說烏克蘭是納粹一樣莫名其妙。
綜合以上分析，林鶴明最後也預估，下次台北市長選舉民調，黃珊珊與蔣萬安的距離一定會拉近。