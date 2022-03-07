防疫計程車「清消完30分鐘」就可載一般客？醫師這樣說
交通部民航局副局長方志文今（7）日宣布，防疫計程車在清消通風靜置30分鐘後，就可載運一般旅客。對此，振興醫院感染科主任李明政接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，關鍵要視消毒者是否能確實執行，此外，乘車期間仍應全程戴口罩、使用隔板或簾幕，並開雙側窗戶通風，以降低感染風險。
記者許若茵／台北報導
2022-03-07 16:50:51
今疫情記者會中，方志文表示，配合春節檢疫專案至昨日截止，中央流行疫情指揮中心同意自今日零時起，機場防疫車隊在維持既有的防疫措施下，持續落實加裝隔簾或隔板、駕駛穿戴手套、外科口罩及隔離衣等防護裝備、至少接種2劑疫苗、每週PCR篩檢監測健康狀況等，於載運入境旅客後，完成車輛清消通風靜置30分鐘以上，可載運一般旅客。
對此，李明政認為，醫療上器械也會使用適當的消毒劑仔細消毒，清消靜置30分鐘後，即可再讓下一位病患使用，學理上若是計程車司機也能使用適當消毒劑，確實詳細消毒計程車車體每一個部位，並靜置30分鐘以上，理論上就能讓下一位乘客安全乘坐。
李明政強調，司機可以經過訓練，不過是否有傳染之虞，還是有賴於大家能否徹底執行，若是經過完整訓練，但卻未能依照規範徹底清消，仍具有傳染風險，另消毒劑濃度比例也要正確，漂白水應為1比500，酒精濃度則應為75%。李也提醒，載客期間，司機或乘客都應全程佩戴好口罩，且駕駛座位與乘客座位間應有簾幕或是隔板隔開，另要特別注意的是，兩側各應至少開一扇窗，保持通風，降低感染風險。
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