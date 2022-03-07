30歲男腸阻塞竟大腸癌末期！標靶藥縮小腫瘤救回命

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化療加標靶藥物重擊癌細胞 配合治療不放棄任何希望
中國醫藥大學附設醫院外科部微創中心陳宏彰主任表示，這名30多歲的個案是自己臨床病患，就醫前除腸阻塞沒有其他徵兆，一檢查竟發現第四期大腸癌，由於個案年紀輕，剛開始相當難接受，在接受RAS與BRAF基因檢查後，確認符合人類表皮生長因子受體（EGFR）單株抗體標靶藥健保給付，就立即投藥治療。
陳宏彰主任接著說，個案藉由EGFR與化療雙管齊下，成功讓大腸與肝臟腫瘤體積縮小，當個案病況好轉評估可以手術，就馬上切除腫瘤，持續配合後續治療，目前已追蹤2至3年，沒有觀察到復發跡象，身體狀況非常好。陳宏彰主任也強調，現在大腸癌治療，即便末期也有良好標靶藥物，千萬不要放棄任何希望！
標靶藥物EGFR抑制癌細胞生長 大幅提高末期治療效果
許多患者認為大腸癌確診第四期轉移就無法手術切除腫瘤，陳宏彰主任進一步解釋，第四期大腸癌病患，原則上可分為三類。第一類腫瘤大小仍在可以手術範圍，第二類腫瘤超過一定體積暫時無法切除，但化療與標靶治療後，有機會縮小腫瘤手術治療，第三類則是癌細胞擴散相當嚴重，完全無法手術，但在良好治療下，仍可延長生命且保有一定生活品質。
陳宏彰主任特別說，2021年6月健保已將RAS基因檢測納入給付，條件符合資格就會給付人類表皮生長因子受體（EGFR）單株抗體標靶藥，EGFR能夠阻礙癌細胞釋放出成長訊息，讓群體癌細胞逐漸死亡無法擴張，腫瘤也就慢慢變小，正常細胞卻不會受到影響，大幅提高末期大腸癌患者治療效果。
無法手術治療別絕望 標靶藥物治療大幅延長生命
末期大腸癌即便無法開刀，EGFR等標靶藥物也能有效延長生命，保持一定生活品質！陳宏彰主任強調大型臨床研究已經證實，針對RAS基因未突變的轉異性大腸癌，使用EGFR標靶藥物配合化療，無疾病惡化存活期能夠達到10個月，平均存活期突破2年，能夠有26個月，與以往早期治療困難大相逕庭。
陳宏彰主任提醒，臨床發現大腸癌有年輕化趨勢，20至30歲也會有末期病患，也因大腸癌會因發生位置不同，不一定都會有明顯症狀，讓年輕族群未注意到病變。呼籲體質具有家族病史，最好洽詢專科醫師意見，定期抽血或大腸鏡檢驗，在飲食上也應盡量避免高風險食物，多吃蔬菜水果，養成規律運動習慣！
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