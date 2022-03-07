葉黃素這３種食材都吃得到！營養師教４招更有助養眼。

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葉黃素不只有助養眼，抗氧化對全身皆有幫助！
簡鈺樺營養師表示，現代人有非常高的頻率接觸3C產品，包括上班時使用電腦，下班後看電視、滑手機等，大多人幾乎除了睡覺一整天都在使用3C，而這些3C產品的光線長時間、長期下來會對眼部造成傷害，使黃斑部產生自由基，影響眼部健康，增加白內障、黃斑部退化、視網膜病變等風險。葉黃素有相當優越的抗氧化能力，可減少自由基傷害，達到護眼的效果。也因為屬脂溶性營養素，葉黃素可持續累積於眼部，達一定時間的保護效果。
簡鈺樺營養師更進一步表示，葉黃素的抗氧化能力，不單僅限於眼部，身體各處的也可一同保養到，如保養血管，各器官也都受惠。而對於常見慢性疾病糖尿病，許多糖友在血糖控制不穩定的狀況下，如同長時間身體浸泡在糖水中，身體大小血管，尤其是眼部細小的血管較容易出現病變，如常聽到的視網膜病變，因此可透過天然食物或是保健品補充葉黃素來保養視網膜。也有研究發現，葉黃素有助於改善腦部的認知功能、降緩退化，也是個相當不錯的養腦營養。
葉黃素助養眼、養身，這３種食材都吃得到！
許多民眾為了養眼，會選擇使用葉黃素的相關補充品，不過簡鈺樺營養師指出，其實生活中就有不少天然食材可以吃得到。例如最普遍常見的菠菜、綠花椰菜等深綠色蔬菜，或是胡蘿蔔、南瓜等橘黃色食物，以及雞蛋的蛋黃都可以吃得到，這些食材也都有其他各自的營養，深綠色蔬菜更是營養成分涵蓋範圍相當廣泛的食材，像是民眾欲養骨的鈣質也可以吃得到。
值得注意的是，攝取葉黃素也有訣竅更有利於身體吸收。正如前述所提到，葉黃素屬脂溶性營養，這也就意味著在油脂的輔助下，更有利於葉黃素被人體吸收，因此相關天然食材可在進行有油的烹飪方式後攝取，補充品則可能隨各家廠商技術而有不同形態的葉黃素，可多留意是否標註隨餐使用或飯後使用。
養眼別單靠葉黃素，營養師教４招更助保養！
簡鈺樺營養師表示，養眼的營養其實不單只有葉黃素，其他像是胡蘿蔔素、花青素、玉米黃素等也都廣泛存在於生活常見的天然食材當中。而許多民眾也常會感到納悶，為什麼卯起來吃葉黃素，眼部狀況卻也未見明顯的改善，對此營養師表示，其實「行為控制」會比營養攝取更來的有利養眼，且任何再健康的營養都是過猶不及，食藥署也建議葉黃素單日攝取不超過30毫克，並非大量補充就有助養眼。
因此營養師建議，欲養眼的民眾，可從飲食均衡攝取天然的營養，也可用營養品輔助，日常盡量避免3C產品，若上班不可避免，至少下班有個時間是以運動、繪畫等休閒娛樂取代使用手機、看電視、使用電腦等，讓眼睛得以休息，並可多動動雙眼作些眼部運動。如此對於眼部健康更有幫助。
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