貧血怎麼辦？是什麼問題？醫：注意合併症狀小心癌症！

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貧血可能性非常多，未必缺鐵別亂補！
王威傑醫師表示，缺鐵性貧血雖然常見，但也只占其一，貧血主要可分成生產減少和破壞增加兩大類。生產減少可簡單理解為因各種因素原料缺乏，除了B12、葉酸、鐵等營養缺乏，也包括了再生不良性貧血、骨髓分化不良症候群、血癌等骨髓功能異常；甲狀腺低下、腎上腺低下、腦下腺低下等內分泌疾病，或肝病及酒癮、慢性腎臟病等慢性疾病；以及被歸類在慢性發炎感染的結核病、心內膜炎、骨髓炎等發炎疾病，紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、發炎性腸道疾病等自體免疫疾病，淋巴癌、肺癌、乳癌等癌症腫瘤相關疾病等。
破壞增加，可理解成因各項因素原料外洩。最耳熟能詳的，如月經過量或過長引起的缺鐵性慢性貧血，其他族群也包括會使胃腸道出血的胃潰瘍、十二指腸潰瘍、大腸息肉、痔瘡、胃癌、大腸癌等。而有膀胱憩室、泌尿道腫瘤等也會造成尿路出血。另外也包括溶血性貧血，如常聽到的地中海貧血、台灣較少見的鐮刀型貧血等遺傳性貧血。自體免疫疾病、病毒感染，或是阿斯匹林、抗生素、止痛藥、化療藥物等部分藥物，以及慢性淋巴性淋巴癌、鉛中毒等也可能形成後天的溶血性貧血。
貧血盡早就醫檢查，留意合併症狀小心癌症！
王威傑醫師指出，貧血常見共同症狀如頭暈、暈眩、臉色蒼白、疲倦、易喘、心悸等，但也會隨著原因而有其他症狀，民眾也可以多觀察身上是否正存在著其他不明症狀。
舉例來說，若貧血又合併出現皮下點狀出血，可能有再生不良性貧血。易情緒低落、動作遲緩、皮膚易冷等，需留意內分泌疾病。皮膚癢、尿量減少則可能為慢性腎臟病。持續低燒、久咳等，可能有發炎疾病的問題。泌尿道問題則常見出現血尿、排尿疼痛等。若發現突如其來的深茶色尿液、黃疸等，則可能有後天性溶血性貧血。
貧血也是不少癌症的早期不明顯症狀，這也是為什麼醫師再三強調貧血應盡早檢查。癌症除了出現貧血，相關症狀如淋巴癌會出現淋巴結腫大、乳癌會有乳房腫塊、肺癌則有久咳不癒、胃癌及腸癌則有慢性上腹疼痛、血便等，而癌症大多常見不明體重減輕，這些都需小心可能與癌症有關，像是血癌就常出現不明發燒、骨頭疼痛、瘀青出血、體重減輕等。
貧血就補鐵３大問題，盡早檢查才是上策！
王威傑醫師提醒，貧血除了可能與癌症等各種疾病有關，若當下僅靠補鐵改善，不僅可能因為誤判而錯失治療機會，也容易讓原本並無缺鐵的身體含鐵量過高，形成鐵血沉積，更進一步傷害肝、腎、腦等處，換句話說，形成不只有癌症、器官也壞掉的局面。
值得注意的是，頭暈、暈眩、臉色蒼白、疲倦、易喘、心悸等貧血相關症狀，也不一定就是貧血，像是低血糖、心衰竭等易造成生命危險的急症，也都可能出現這些症狀。
因此再次提醒，長期有這些症狀的朋友，務必觀察症狀並盡早檢查找出原因，以利改善。而若當下就有出現其他極度不適的症狀，更不能單純視為貧血，應盡速就醫以策安全。
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