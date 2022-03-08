緩步降溫！最冷的時候還沒到 週二清晨台南以北恐破10度
中央氣象局指出，週一（3/7）白天鋒面通過之後，下半天起各地雨勢逐漸趨緩，但大陸冷氣團緊接而來，氣溫從清晨開始一路下滑，但最冷的時候還沒到，預計週一晚間到週二（3/8）清晨是這波大陸冷氣團影響最明顯的時候，台南以北及宜蘭地區有機會出現攝氏10度以下低溫，氣象局也持續發布低溫特報，提醒民眾務必要做好保暖準備。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-08 00:02:00
氣象局預報員陳伊秀指出，週一晚間到週二清晨這段期間，高雄以北地區最低溫預估只有攝氏12到13度，沿海空曠地區不排除有攝氏10度以下低溫，屏東及花東低溫約攝氏14到15度。而鋒面通過後，全台明顯轉為乾冷的天氣型態，僅基隆北海岸及東半部地區偶有零星短暫雨。週二白天西半部地區大多為多雲到晴，由於陽光露臉高溫稍微回升，北台灣高溫可達攝氏19到21度，中南部地區高溫約攝氏22到23度，東部地區約攝氏20度。不過週二晚間到週三（3/9）清晨，持續受到大陸冷氣團及輻射冷卻效應雙重影響，各地低溫也只有攝氏12到15度，早出晚歸的民眾還是要注意。
陳伊秀說，週三白天開始冷氣團減弱，各地氣溫會明顯回暖，北部高溫約攝氏24到26度，中南部地區高溫約攝氏26到27度，東部高溫約攝氏23度，各地陽光露臉，但西半部地區日夜溫差很大，到下週一（3/14）之前由於沒有明顯的天氣系統影響，全台幾乎都是多雲到晴的好天氣，僅東半部地區偶有零星降雨，但雨勢也不會太大，週末西半部地區高溫可達攝氏27到31度，感覺還有點偏暖熱，東部地區高溫則有攝氏24到25度。
氣象局提醒，週四起到下週一由於回暖的關係，夜間及清晨西半部地區、金門、馬祖容易有局部霧或低雲影響能見度。