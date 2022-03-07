烏俄開戰 崑大視訊系畢展以藍黃主視覺聲援烏克蘭

近日全球矚目的「烏俄戰事」讓崑山科技大學的學子們心繫烏克蘭的人民安危，因此視訊傳播設計系準畢業生們，在籌辦畢業影展「南向日日里」的同時，也巧妙地將烏克蘭國旗的「藍天與小麥色」置入影片，不僅呼應此影展「自由創作」的精神，也聲援烏克蘭國民「維護民主 捍衛國土」的勇氣，師生並以實際行動捐出一日所得，期以棉薄之力幫助因戰爭流離失所的難民。





我是廣告 請繼續往下閱讀







該部作品在台南知名景點「藍晒圖文創園區」開拍，獲得該園區自治會與商家大力的支持，還是在校生四年級的導演鄭淙禎表示，MV雖然3分鐘不到，但分鏡多、場地大，工作人員與演員達5、60人，運鏡與場面調度極具挑戰。拍攝場景的陳設在美術指導徐東翔老師的討論下聯想到近日深陷戰火的烏克蘭，「一旦國家失去了主權，便無法自在地呼吸與創作，也不會有『南向日日里』精彩的影展，因此便決定在場景佈置出『藍為天、麥為地』的烏克蘭國旗色，讓影展的旗幟可以在藍天下飄揚，祈禱戰爭盡快結束、世界得以和平」。在監製曹源峰老師的倡議下，也率先捐出一日所得予外交部認可的「賑災基金會烏克蘭專戶」，同學們踴躍參與賑災基金會的便捷捐款，截至昨日全台捐款已超過2.5億。





▲導演鄭淙禎(左)也親自加入拍攝行列（記者／張振興攝，2022,03,07）

出演影展宣傳影片的視訊系畢籌會副會長郭姿妏說明，長久以來台灣影視重北輕南，每年都有很多學生北漂打拼，但業界的人並不知道我們來自南台灣。有感於此，同學們討論投票選出了『南向日日里』的畢展主題，意在歡迎台北的導演製片們多多南下，體會南臺灣溫暖的氣候與人情，發掘影視新鮮人。



