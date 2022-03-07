1926年肺結核統計曝光！「這職業」死亡率低 網：好健康
現在全球仍受到新冠病毒的肆虐，不過在早期讓人聞之喪膽的，卻是「肺結核」這個令醫界也相當頭痛的疾病。日本就有一名網友翻出1926年的一張肺結核統計圖表，意外發現「這職業」的人民死亡率最低，引起許多網友討論！
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 17:50:54
根據日媒報導，一名任職校對員的推主aof1080在網路分享一組昭和元年（西元1926年）的肺結核統計表，當中不僅以當時的職業、性別，甚至還依照年齡做區分，而從圖表中可以看見，當時以任職工業以及交通業的肺結核死亡率最高，農業最低，另外水產以及「無職業」的人也是相對死亡率較低的族群。
推主也表示堧不清楚這圖表是出自哪個單位的統計、具體年份和出版商也未知，但是圖片的側邊寫著「健康促進衛生知識大圖」，猜測也許是出自早期與健康方面相關的雜誌。只是推主覺得圖表中精美的繪圖，加上刻意以墓碑形狀顯示死亡率，讓推主覺得相當特殊！
網友們看了也紛紛表示：「繪圖算精緻了」、「設計感不錯」、「當時女性肺結核死亡率好高」、「無業最強傳奇」、「沒想到我現在失業，是死亡率相對低的那個欸」不過也有網友解釋當時「無職」的主要是指農村地主之類「不需親自工作就有收入的人」。（編輯：陳珮瑜）