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碳費擬分階段徵收　張子敬強調：減碳沒得討論、一定要做

▲環保署長張子敬強調，減碳沒得討論，一定要做。（圖／記者許若茵攝，2022.3.7）
▲環保署長張子敬強調，減碳沒得討論，一定要做。（圖／記者許若茵攝，2022.3.7）

記者許若茵／台北報導

2022-03-07 18:55:25

環保署從109年啟動《溫管法》修法，2月時已將草案陳報行政院，其中為促進減碳，將向企業徵收碳費，卻也讓外界擔心可能會造成物價上漲。對此，環保署長張子敬今（7）日說明，碳費是促進減碳的經濟工具，將由大到小，採分階段徵收，應不會對民生產生太大影響。

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張子敬說明，目前規劃將直接排放與間接排放分開收取，直接排放即為生產時所產生的排放，間接排放則是透過用電所產生的排放，未來會分階段推動徵收，第一階段從較大的排放源收費，不會透過隨電徵收，應不會對民生產生太大影響。

張子敬進一步指出，國內大型排放源約有280多間，大概佔我國排放量5、6成，因此第一階段從這邊執行會有效果，未來再逐步往下推動，「因為減碳是全民都必須努力的」。

張子敬解釋，碳費徵收是經濟工具，希望透過經濟誘因促使企業減碳，所以如何讓排放源有減碳動機，要靈活運用徵收機制，包含繳費與得到鼓勵，讓排放源願意主動減碳達標。

張子敬也強調，減碳沒得討論，是一定要做的，只是怎樣做到2050淨零排放，就要找出適合台灣做的方法，一步一步達到目標，這是很挑戰的事情，不過一定要做。

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