開保時捷被酸「乾爹給的」　女星揭兼職7份打工悲慘內幕

女星楊晨熙在兒童台以「果凍姐姐」出道，近年轉戰綜藝圈星運大開，加上經營餐酒館等副業成績不錯，年僅37歲就坐擁3房3車，卻被網友酸她為錢拋棄愛情長跑多年的男友大飛，連她換新車開保時捷，也有黑粉說是「Sugar daddy」（乾爹）給的，讓她非常火大，在臉書曝光當年辛苦打工的內幕，強調賺錢絕對都是靠自己。





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▲楊晨熙（左）和大飛愛情長跑多年，去年宣布分手。（圖／翻攝中天）

▲楊晨熙砸448萬買下保時捷。（圖／楊晨熙IG）

被說藝人賺錢容易，楊晨熙表示，演藝工作不穩定，自己不是大咖，沒工作時就是零收入，連一個月3、5萬的收入都沒有，未雨綢繆的她，一直瘋狂打工，最少同時打3份工，最多同時兼職7份工作，騎車趕場差點睡著，「曾經當姐姐時期，一個月4,000元的時候，每次多帶電視台便當回家當作晚餐的日子，我也有過，但就是要想辦法賺錢啊！」





她不分職業種類，手鍊很夯的時候，就買玉石來串手鍊賣，串到眼睛手都很痠也要拚，斜槓人生從餐廳、髮廊、電商到行銷公司，從來沒有停過，曾有7、8年時間，為工作沒出過國，把一切娛樂拋之腦後，選擇努力賺錢優先。





▲楊晨熙擁有3車3房，被網友酸是乾爹給的。（圖／翻攝楊晨熙FB）

▲楊晨熙積極經營副業，開了餐酒館。（圖／楊晨熙IG）

被虧有乾爹撐腰，她自認對伴遊、飯局妹沒意見，尊重每個人的選擇，「純粹不爽我的錢都是我一點一滴努力踏實辛苦賺來的，被死酸民說是那樣來的！擺明與事實不符，而且萬年都酸一樣的！」她還幽默地說，立志要當「Sugar mommy」，這樣才有挑戰性，「有人想要sugar mommy嗎？再等等我，我繼續打拼」，以自嘲化解網友的酸言酸語。



